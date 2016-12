Fondant de chocolat à la bière noire

Ingrédients

Préparation

Crudessence 105, rue Rachel Ouest, Montréal, 514 510-9299. crudessence.com

Temps de préparation : 45 minutes- 200 gr de chocolat noir- 4 œufs- ½ tasse (95 g) d’huile de noix de coco- ½ tasse (70 g) de farine de kamut- 3/4 tasse (90 g) de sucre de canne- 75 ml (¼ tasse) de bière noire- 1 pincée de sel de merPréchauffer le four à 400°C (750°F). Dans une casserole, faire fondre à feu doux le chocolat et l’huile de coco. Dans un bol, mélanger les œufs, le sucre et la bière. Ajouter le mélange de chocolat fondu et battre au fouet. Ajouter graduellement la farine de kamut. Sentir l’excitation monter... Verser dans un moule à muffin préalablement graissé avec l’huile de coco, remplir jusqu’au rebord. Mettre au four pendant 10 minutes (top chrono!). Éviter de cuire davantage afin que le centre reste coulant. Déguster avec ce qu’il reste de la bière noire. Vous allez nous remercier.Cette recette figurera dans le livre Fermentations et révolution. Kombucha, kéfir, miso et 70 autres recettes fermentées, de David Côté et Sébastien Bureau, publié aux éditions de l’Homme en mars 2017.