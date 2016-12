Ragoût d’agneau aux épinards et aux pruneaux du restaurant Byblos

Ingrédients

Préparation

Byblos le petit café 1499, rue Laurier Est, Montréal, 514 523-9396, bybloslepetitcafe.ca

Pour 6 personnesCe ragoût se sert traditionnellement avec le riz blanc à l’iranienne dont nous avons publié la recette le mois dernier ( Le Devoir, 19 novembre 2016 ).- 1 gros oignon- 500 g de jarret d’agneau désossé ou 750 g avec les os- 3-4 verres d’eau- 1,5 kg d’épinards- 250 g de prunes séchées- 150 g d’huile ou de margarine- 4-5 gros oignonsDans une grande marmite, déposer l’agneau et le gros oignon coupé grossièrement. Recouvrir avec de l’eau salée et poivrée, puis laisser cuire environ deux heures. Il faut que la viande soit bien cuite. Dans le cas du jarret avec les os, la viande doit s’en détacher facilement.Dans une grande poêle, faire dorer les 4-5 gros oignons émincés. Ajouter les épinards coupés grossièrement et faire revenir en mélangeant pendant 10 minutes.Mélanger les deux préparations et laisser mijoter pendant environ 45 minutes. Ajouter les prunes lavées, après les avoir fait revenir à part.Cuire encore 30 minutes pour que les saveurs se mêlent et que la sauce épaississe un peu.Servir bien chaud. Cette recette peut être cuisinée à l’avance et sera même encore meilleure réchauffée.