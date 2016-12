Herbes, Régis Marcon

Quoi de mieux que des herbes pour vivifier un plat ; que des fleurs, si on sait les doser, pour lui apporter parfum, couleur et singularité ? L’étoilé chef français Régis Marcon leur consacre un beau livre de recettes. Il y présente d’abord 70 plantes comestibles et savoureuses — le décalage avec la flore québécoise est léger. C’est dans quelques recettes que ce fossé se fera davantage sentir, puisqu’il sera ici, saison oblige, beaucoup plus difficile d’amasser en une seule cueillette (ou un seul marché) l’achillé, le silène enflé, la pimprenelle, l’oxalis, la mélisse, et les violettes requises pour la festive salade, par exemple. Le niveau de difficulté des recettes varie largement, allant du très simple au costaud à réaliser. L’aide-mémoire sur l’utilisation des plantes en cuisine, qui rappelle comment en user mais aussi à quel moment d’une préparation les ajouter, est précieux, tous comme le sont les pages sur les techniques de préparation et de conservation et celles des recettes de base (liqueur, sucre, huile, vinaigre, boutons de fleurs). Forcément frais.

Herbes. 70 herbes potagères et sauvages – 130 recettes ★★★ Régis Marcon, photographies de Philippe Barret, Éditions de La Martinière, Paris, 2016, 418 pages