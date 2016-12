Le coup de grâce, Samuel Joubert

En préliminaires à la fête, Samuel Joubert dit : « Si j’étais vous, je détacherais ma ceinture tout de suite. » On saura à quoi s’en tenir. Une centaine de recettes plus loin — dont une bonne partie inédites —, on est content d’avoir suivi son conseil. Beaucoup de générosité dans ce livre, beaucoup d’amour aussi, ingrédient essentiel à la qualité de toute recette. L’enthousiasme de l’auteur et son sens de l’humour très à point ajoutent encore au bonheur de lire et de cuisiner.

Le coup de grâce ★★★ 1/2 Samuel Joubert, Les éditions de l’Homme, 2016, 256 pages