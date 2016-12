Jeunes mères de famille talentueuses et gourmandes, Clémence Risler et Émilie Villeneuve se demandaient comment allumer les repas servis à la maison. Elles ont fait appel à une vingtaine de personnalités de l’assiette québécoise de qualité pour concocter un livre que vous voudrez avoir à portée de la main dans votre cuisine. Une centaine de recettes pour intéresser tous les membres de la famille, petits et grands. Touchantes photos de Cindy Boyce et illustrations rigolotes de Benoît Tardif.

Chefs de famille ★★★★ Clémence Risler et Émilie Villeneuve, Les éditions Cardinal, 2016, 240 pages