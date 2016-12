Mangeurs de livres

C’est fou ce qu’on apprend lorsque les personnages se mettent à table. Manger est un acte ô combien révélateur de nos penchants ou de nos troubles obsessionnels compulsifs ! Voici quatre livres d’auteurs québécois, deux confirmés, deux jeunes, tous publiés en 2016. Au réveillon, zieutez discrètement votre voisin ou voisine de table !

Vi, de Kim Thúy, paru en avril chez Libre Expression

« Pour mon troisième anniversaire, la cuisinière avait reçu l’ordre de confectionner un gâteau de trois étages à la crème au beurre. D’habitude, j’étais plus attirée par les puddings au riz et taro ou par la crème glacée servie dans un pain brioché.

Ce jour-là, poussée par une envie inconnue, j’ai mordu dans le premier étage à peine le gâteau déposé sur son socle. Personne ne pouvait croire que j’étais capable d’un geste aussi décadent et spontané. Mon père a blâmé le chien qui était attaché à dix mètres de la cuisine. » (Extrait, page 42.)

La mangeuse exilée

Au milieu des années 1970, plus d’un million de Vietnamiens quittent leur pays. Cette histoire des boat people, c’est celle de l’auteure Kim Thúy. Si Vi se nomme ainsi, ce n’est pas pour rien. Être une « Vi », c’est être une fille microscopique, invisible (p. 31). Celle que l’on va suivre jusqu’à l’âge adulte s’annonce comme une fillette plutôt effacée, une cuisinière et une mangeuse qui s’exécute.

Toutefois, on sent que Vi rompra avec les traditions familiales au fil du temps et de ses voyages. L’exil, au départ, est forcé. Mais l’exil de Vi, ce sera aussi le fait de prendre de la distance par rapport à l’endroit d’où l’on vient. Croquer à pleines dents dans ce gâteau annonce la suite, lorsque Vi décidera de partir rejoindre son (premier) amoureux à Berlin. Une première et grande rupture avec la famille. D’autres suivront.

La bête et sa cage, de David Goudreault, paru en avril chez Stanké

« “Imbécile, t’aurais pu tout faire foirer.” C’était rare que Denis me parle avant le dessert. Le souper s’annonçait plus animé que de coutume. “Ve fais rien foirer, moi.” Le pâté chinois goûtait la fricassée de la veille. “Si on t’avait pas couvert en disant que c’est le nouveau qui t’a sauté dessus, c’est moi qui serais au trou. Pis on sait jamais pour combien de temps. C’est dans quatre jours qu’on bouge, calvaire, pas le temps de niaiser !”

Denis me chicanait pour vrai. Wow, c’était un peu de l’affection. On chicane ceux qu’on aime. “Là, tu te tiens tranquille jusqu’à la dernière minute, aucune autre connerie, on a besoin de toi.” Même Bizoune s’inquiétait. “Fa va, les gars, ve me faire difcret.”

Le sang séché dans mes sinus et sur mes lèvres tuméfiées m’empêchait de savourer pleinement le repas. “Ve manverai pas mon pudding, tu veux mon pudding, Denis ? Bizoune ?” Mes collègues n’avaient pas la dent sucrée. » (Extrait, page 198. Remarque : le narrateur a perdu pas mal de dents, d’où les « f » et les « v »…)

Le mangeur névrosé

Le narrateur est un pur psychopathe ! Après l’avoir découvert dans La bête à sa mère, on le retrouve dans le milieu carcéral. Logique. C’est que la jeune crapule a commis des meurtres. Sans scrupules.

En prison, les prises de repas sont importantes. Pour les rendez-vous, les combines de toutes sortes ou les coups à venir extrêmement fumeux. On mange sans le plaisir de manger. Ce qui compte, c’est qui mange avec qui pour comploter quoi. Quant aux ustensiles, ils peuvent se transformer en véritables armes…

Conversations avec un enfant curieux, de Michel Tremblay, paru en novembre chez Leméac/Actes Sud

« Tu peux pas savoir comment j’aime ça, des tartes aux pommes, maman !

— Ben, tu vas continuer à les attendre tant que je vivrai parce qu’y est pas question que je change mes habitudes. Ça s’appelle des traditions, Michel, pis des traditions on respecte ça ! C’est des affaires qui sont belles, qui reviennent pas souvent, pis qui font plaisir… Si je faisais un arbre de Noël toutes les semaines, tu te tannerais pas ?

— Ben oui…

— Ben c’est la même chose. Dis-toi que les tartes aux pommes vont avec l’arbre de Noël. Tiens, si tu veux, à partir d’aujourd’hui, on va appeler les tartes aux pommes les tartes de Noël, pis le problème va être réglé… » (Extrait, page 71.)

Le mangeur gourmand

Avec Michel Tremblay, on a toujours cette impression de faire partie du paysage, de la famille, de sa famille. Dans ce recueil d’instantanés, l’auteur nous rapporte plusieurs conversations. Celles qu’il a eues avec sa mère Nana, avec son père, ses tantes Tititte ou Bartine, mademoiselle Karli (la soeur directrice), ses deux amies Ginette et Louise…

Bien entendu, plusieurs discussions tournent autour de la nourriture. Les « pourquoi » du petit Michel sont un puits sans fond. Quant à Nana, elle est toujours dans les excès, avec son smoked meatde l’après-midi, débordante de vie !

Déterrer les os, de Fanie Demeule, paru en août chez Hamac

« Une demi-orange, un petit tas de pâtes, une louche de soupe. Je préfère entendre mon ventre vide résonner comme une outre afin de le remplir d’odeur de varech et de galets. Sentir que mon corps, une fois étendu sous la marée montante, n’est qu’à un fil de se dissoudre, de se diffuser en écume sur la crête des vagues.

Lorsqu’il pleut, je sors marcher sous la tempête d’août. Le ciel gronde. Ravie, je me couche sur l’étroite ligne d’eau qui sépare la berge de l’océan et j’imagine mon corps se dissiper dans cette nature violente, se sublimer sous les bourrasques. L’eau gelée me pénètre et je frissonne de plaisir.

Je sais que quelque chose de grand se prépare. J’entends le cri des sirènes m’appeler du fond des fosses marines. » (Extrait, page 32)

La mangeuse anorexique

Premier roman intimiste d’une auteure de 26 ans sur un sujet sensible, complexe. On suit la narratrice depuis ses quatre livres à la naissance jusqu’à son corps décharné une fois rendu à la vingtaine, en passant par ses phases d’excès qui stopperont lorsque, dans le regard des autres, elle se trouvera grosse.

Suit alors la dégringolade vers l’anorexie, le rejet du corps, la quête de pureté et de légèreté et la plongée vers la folie. Écrit sans tomber dans le pathos, avec délicatesse, sans détour non plus. Une question, tout de même : les professionnels ne détectent aucun problème alors qu’elle se rend plusieurs fois aux urgences ?