21 février 2017

La culture politique issue du mode de scrutin sert très mal le Québec

Dans la longue et difficile saga des accommodements raisonnables, de la commission Bouchard-Taylor, de la charte de la laïcité et de la très dramatique tuerie à la mosquée de Québec, je me questionne sur la culture politique de confrontation engendrée par le mode de scrutin majoritaire. En effet, encore ces jours-ci, cette Assemblée nationale ne baisse pas le ton. Ainsi, les partis de l’opposition qui représentent la majorité de la population (56 % des votes) s’unissent pour demander au gouvernement libéral que le projet de loi 62 sur la neutralité de l’État adopte certaines propositions de la commission Bouchard-Taylor. Ce gouvernement qui n’a reçu que 41 % des votes reste fermé sur sa position. Et nous, les citoyennes et citoyens, sommes pris en otages depuis 10 ans devant des gouvernements partisans, alors que cette consultation fut un grand exercice de démocratie. Voilà un déni de démocratie. La culture d’affrontement et de partisanerie de l’Assemblée nationale alimente chez la population le cynisme et la vindicte. Ce lieu devrait être celui de la coopération et de la conciliation, où sagement sont prises des mesures pour régler des enjeux politiques, sociaux et économiques. C’est d’une saine discussion et de la richesse des points de vue que peuvent jaillir les solutions les plus adaptées et faisant preuve de pragmatisme plutôt que d’idéologie. Je souhaite avec ardeur que l’on réforme le mode de scrutin. Premièrement, parce que chaque voix lors des élections serait justement représentée. Aussi, parce que pour constituer des gouvernements dans le contexte politique actuel, le parti élu s’il est minoritaire serait obligé de s’allier à un autre, donc, de concilier leurs forces. Et ne me dites surtout pas que ce mode de scrutin élirait des gouvernements instables. Avons-nous le sentiment d’être dans une gouvernance stable avec ce débat qui n’a pas d’issues ? Avons-nous un gouvernement fort qui réussit à faire consensus ? Pas du tout… il nous faut une autre culture politique. Renouvelons notre manière d’élire notre représentation pour qu’une vraie majorité s’exprime et pour une plus grande culture de coopération. Pour le bien commun du peuple québécois, les partis à l’Assemblée nationale doivent coopérer et concilier les points de vue.

Verdun, le 19 février 2017

Je suis Manon

Je l’avoue, j’allais monter aux barricades. À la lecture du titre « Sauvons Manon » de la chronique de Francine Pelletier, je me disais : « Oh non ! Pas une autre qui veut sauver le comté pour sauver la députée (ou son parti) ! Ne devrait-on pas plutôt se préoccuper des citoyens qu’elle représente ? » Heureusement, je ne me suis pas arrêtée à ce titre et j’ai poussé ma lecture plus avant. Surprise ! Francine Pelletier partageait mon avis. Manon Massé représente des citoyens marginalisés de TOUS les comtés, mais qui ont rarement eu une voix en chambre, étant minoritaires presque partout. Bref, je suis d’accord : sauvons Manon. Mais ne nous arrêtons surtout pas là. Il faut multiplier les Manon au pouvoir !

Gatineau, 16 février 2017