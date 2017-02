13 février 2017

De la radio poubelle dans les autobus scolaires

Ainsi, la Commission scolaire de la Capitale a décidé de faire marche arrière et de permettre à ses chauffeurs d’autobus d’écouter les radios poubelles en présence d’élèves. Permettez-moi de m’étouffer dans mon café.

Que des chauffeurs d’autobus n’aient pas la jugeote d’éviter aux enfants d’être exposés aux radios poubelles, ça peut laisser perplexe. Que le caquiste Éric Caire en profite pour défendre sa radio préférée en agitant l’épouvantail de la censure, ça étonne moins. Mais qu’un ministre de l’Éducation et une commission scolaire ne voient pas de problèmes à ce que les aboiements des animateurs de ces radios puissent se faire entendre jusque dans les autobus, c’est inquiétant.

Ce n’est pas une question de censure, ce n’est même pas la question de savoir si oui ou non, ou de quelle manière les radios poubelles ont pu jouer un rôle dans le massacre de la grande mosquée.

Il faut plutôt se demander en quoi ces radios ont leur place dans un contexte scolaire. Ce ton intimidateur, ces faits déformés, cette logique argumentaire déficiente, cette haine des autres… N’envoie-t-on pas nos enfants à l’école justement pour les équiper contre ces grossièretés ?

Ce n’est pas un appel à la censure, mais à la responsabilité des écoles. D’ailleurs, des extraits de radio poubelle devraient peut-être servir d’objet pédagogique en classe. En compagnie d’un adulte qui puisse fournir aux élèves une grille d’analyse adéquate, ceux-ci auraient l’occasion de réfléchir à la différence entre l’opinion et la mauvaise foi, l’intimidation, le mensonge, le faux raisonnement et la haine.

Trondheim, le 10 février 2017

L’incapacité de débattre au Québec

À François Legault qui souhaite débattre des seuils d’immigration au Québec, Philipe Couillard de répondre qu’il souffle sur les braises de l’intolérance : fin du débat. À Kellie Leitch (candidate à la chefferie conservatrice) qui propose d’imposer un test de valeurs canadiennes aux futurs immigrants, Thomas Mulcair d’estimer qu’elle fait preuve d’un racisme intolérable : fin du débat. Aux partisans de la laïcité telle qu’elle a été proposée par le gouvernement Marois, les opposants de traiter ces derniers de racistes, de xénophobes, de fermés et j’en passe : fin du débat. Aux partis d’opposition qui proposent unanimement Bouchard-Taylor au lieu de cet insignifiant projet de loi 62 sur la laïcité, Philippe Couillard, cet incorrigible donneur de leçon de répondre qu’il craint une dérive identitaire ; encore là, tentative d’étouffer le débat.

Il est triste de constater qu’au Québec il n’est plus possible de discuter posément et intelligemment de sujets sensibles, car rapidement l’anathème devient argument ; on tire à boulets rouges sur le porteur du message avec des mots assassins : raciste, xénophobe, intolérant, fermé. Pas d’argumentaire sur le fond du sujet, mais plutôt des flèches empoisonnées pour discréditer et faire taire ceux qui osent soulever des questions de sociétés difficiles, mais qu’il est dangereux d’esquiver indéfiniment, cela bien souvent par calcul politique à courte vue, quand ce n’est pas tout simplement par lâcheté. Plus triste encore, des sujets tels que la souveraineté du Québec et la défense de la langue française subissent le même ostracisme débilitant qui étouffe toute tentative de débat sur ces sujets pourtant fondamentaux pour l’avenir des Québécois.

Depuis un certain temps, on a l’impression que le Québec étouffe sous une chape de plomb imposée par les apôtres de la rectitude politique et les bien-pensants ; que mille chiens de garde se mettent à aboyer à la première occasion dès que quelqu’un tente d’appréhender à bras-le-corps les questions de laïcité, d’immigration, de francisation, d’intégration, de souveraineté, bref ce qui constitue la colonne vertébrale sociale d’une société. À cet égard, vu la composition démographique du Québec, notre avenir m’apparaît malheureusement bouché et me donne l’impression d’être dans un cul-de-sac.

Boucherville, le 12 février 2017