15 janvier 2017 22h39

Oser, s’en-Lisée…

Le PQ, sous la gouverne de son nouveau chef, veut rejeter l’avancée la plus audacieuse que ce parti a adoptée grâce à des militants chauffés à blanc lors d’un congrès sans compromis. Moi-même j’y étais à titre de représentant du comté de Bertrand sur la langue. Son porte-parole d’alors en était le député Curzi peu avant sa démission fracassante du parti de Pauline Marois. En résumé, la résolution adoptée étendait la loi 101 au réseau postsecondaire. J’avais alors proposé avant de me faire conspuer, lors des débats, qu’on ne devrait pas interdire l’accès au secteur anglophone aux francophones et allophones, mais plutôt financer le secteur anglophone de sorte qu’il se limite aux ayants droit. C’est-à-dire, le secteur postsecondaire ne relevant pas des commissions scolaires, que l’État québécois avait toute latitude de privilégier un financement de son secteur collégial et universitaire francophones à hauteur des 80 % de sa population qui revendique le français comme langue, quitte à réduire le secteur anglophone à sa véritable importance. Un recul ici pourrait avoir des résultats désastreux, car les Québécois ont droit à un traitement équitable. Il est vrai, Monsieur Lisée, que les Québécois ont horreur de la chicane, mais encore faut-il qu’on les respecte !

Chertsey, le 14 janvier 2017

Le psittacisme

Le 10 janvier dernier, le nouveau ministre fédéral du Commerce international, François-Philippe Champagne, donnait une première entrevue « très langue de bois », où il disait qu’il allait oeuvrer pour le bien-être de la classe moyenne. Je dois dire que j’en ai ras le bol d’entendre tous ces politiciens parler en faveur de cette classe. Comme s’il n’y avait qu’elle d’importante dans la société. Je rêve du jour où un ministre, premier ou autre, prendra la parole dans un local de Moisson Montréal ou de la Maison du Père pour nous parler en faveur des classes moins moyennes et pauvres. Mais les ministres vont toujours faire leur lénifiant discours devant les chambres de commerce, car c’est toujours plus rassurant, semble-t-il, d’être entre confrères qui parlent la même langue. Cette langue, c’est celle du psittacisme, soit la langue du perroquet qui répète toujours les mêmes mots, soit, entre autres ici, ceux de classe moyenne. Cette langue est une disposition d’esprit ou trouble mental que décrit très bien le dramaturge de l’absurde Eugène Ionesco dans sa pièce La cantatrice chauve.

Entrelacs, le 13 janvier 2017

Quand Jane s’en mêle!

L’actrice Jane Fonda reprend du service. Après avoir défendu une quantité industrielle de causes, la voilà qui débarque au Canada afin de nous faire la leçon. La vedette américaine s’insurge, entre autres, contre les projets d’oléoducs relatifs aux sables bitumineux du gouvernement Trudeau. Certains se sont moqués de son militantisme sur notre sol. Il faut pourtant reconnaître que la présence de stars attire davantage l’attention des médias que les simples quidams qui, comme moi, courent les manifs et vigiles armés de simples pancartes. Même si elle n’habite pas ici, Mme Fonda a tout de même le droit de se jeter dans la mêlée. Vous qui condamnez son implication dans cet enjeu écologique, dites-vous bien que nous avons peu de chance de voir à nouveau surgir Jane près de chez nous au cours des prochains mois. Imaginez tous les dossiers qui attendent la célèbre opposante à la guerre du Vietnam aux États-Unis. C’est que s’opposer à toutes les envolées lyriques de Donald Trump risque d’être plutôt captivant pour tous les citoyens dits engagés. Même une personne aussi en forme que Jane risque de se trouver à bout de souffle !



Martine Lacroix

Montréal, le 12 janvier 2017

À l’écoute?

Si Justin Trudeau avait vraiment voulu écouter ses citoyens, il l’aurait prouvé depuis son élection. La majorité des décisions qu’il a prises jusqu’à maintenant et sa façon d’agir prouvent le contraire. Beaucoup de gens ne veulent pas voir la réalité en face. Ils préfèrent rêver en couleurs avec M. Trudeau.

Joliette, le 14 janvier 2017