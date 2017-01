D’une sélection à l’autre

es cégeps ont été créés en 1967 pour démocratiser l’accès aux études supérieures. Pour une question d’équité et de justice sociale, on a transformé le modèle élitiste et sélectif qui existait à l’époque afin de permettre à ceux et celles qui venaient de milieux modestes ou défavorisés de parfaire leurs études et leur formation lorsqu’ils avaient le talent et les capacités pour le faire. Du point de vue de l’accessibilité et de la diplomation, on peut affirmer aujourd’hui que le pari a été gagné haut la main : le cégep comme institution est une grande réussite.

Mais en tant qu’enseignant qui oeuvre au niveau collégial, je veux ici montrer du doigt une situation inquiétante et triste. Les étudiants qui font leur entrée au cégep sont loin d’être égaux en ce qui a trait à la préparation pour entreprendre et réussir leur formation collégiale. Trop d’entre eux commencent leurs études collégiales avec de graves problèmes en matière de lecture, d’écriture et de compréhension de textes. Sans ces aptitudes et faute aussi d’un vocabulaire et de repères culturels convenables, ils peinent à comprendre la matière enseignée, mais aussi à construire, à structurer et à exprimer une pensée claire et cohérente. Pour le dire autrement, trop d’étudiants arrivent au cégep mal préparés, parfois démunis, sans les bases nécessaires pour entreprendre des études collégiales. Quiconque enseigne au cégep pourrait en témoigner, mais très peu le font toutefois, ce sujet étant presque tabou dans la communauté.

Comment expliquer une pareille fracture, la présence de tels écarts à l’intérieur d’un même groupe d’étudiants ? Les raisons que je pourrais invoquer sont nombreuses. Je vais en retenir deux.

La première porte sur les effets néfastes que la réforme de l’éducation, mise en place dans les années 2000, a pu avoir sur les différentes cohortes et en particulier chez les étudiants issus des milieux défavorisés ou avec des problèmes particuliers. En misant sur des méthodes centrées sur la découverte et la réalisation de projets, et sur le développement des compétences de l’élève au détriment des connaissances, cette réforme a pénalisé l’ensemble des élèves, mais encore plus sévèrement ceux qui provenaient des milieux défavorisés ou avec des problèmes d’apprentissage. Les recherches montrent que les méthodes d’instruction directe donnent de meilleurs résultats que les formes de pédagogie de la découverte.

École à trois vitesses

Dans un contexte où le redoublement est devenu presque inexistant aux niveaux primaire et secondaire et face à la concurrence et à la chasse aux « clients » auxquelles se livrent les institutions collégiales dans le réseau, la présence de cette fracture dans nos salles de cours, en ce qui a trait à la qualité de la préparation des étudiants pour entreprendre des études au cégep, devient alors plus facile à comprendre.

Mais je crois que la sélection des étudiants qui se fait à l’intérieur de notre système d’éducation au secondaire par les écoles privées, mais aussi dans le réseau public, et ce, par l’intermédiaire des différents programmes à projets particuliers, contribue pour beaucoup à la présence de cette fracture chez les étudiants qui font leur entrée au cégep. Cette concurrence que se livrent ces institutions d’enseignement finit par transformer le monde de l’éducation en un immense marché à l’intérieur duquel on s’arrache les étudiants-clients talentueux. Le résultat ? Une école à trois vitesses. Les écoles privées d’un côté, celles à projets particuliers de l’autre et toutes ces écoles publiques « bien ordinaires », que certains qualifient d’écoles « poubelles », qui auront à prendre en charge les élèves vulnérables dont les parents n’ont pas les moyens de rouler en première ou en seconde vitesse.

C’est d’ailleurs cette situation et ses effets pervers que déplore le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) dans un rapport intitulé Remettre le cap sur l’équité. Ainsi, on y souligne que cette concurrence mercantile et déloyale, qui a toutes les allures d’une forme de « ségrégation » à l’intérieur de notre système d’éducation, perpétue le cycle de la pauvreté au lieu de le briser, reproduit les inégalités sociales au lieu de les combattre et encourage l’exclusion sociale par l’homogénéisation des classes alors qu’un système sain devrait plutôt privilégier la mixité. Sur ce dernier point, le CSE précise que « de nombreuses recherches ont montré que les groupes hétérogènes sont à la fois les plus efficaces et les plus équitables. En effet, sur le plan scolaire, la tendance à l’homogénéisation des classes ne compte pas de façon significative pour les élèves qui apprennent facilement. En revanche, elle est particulièrement défavorable à ceux qui sont plus vulnérables ». Pas surprenant, face à tout ceci, que le Québec, au dire du CSE, ait dorénavant le réseau scolaire le plus inéquitable au Canada.

J’ose soulever l’hypothèse que la réforme de l’éducation et ce système de sélection qui se joue dorénavant sur une grande échelle au niveau secondaire ont des effets directs sur la composition de nos classes au niveau collégial et expliquent en partie cette fracture que je constate régulièrement dans mes salles de cours.

Le Québec aura-t-il fait une révolution tranquille en matière d’éducation dans les années soixante pour en arriver à cette triste situation en 2017 ? Aurons-nous, comme société, combattu les inégalités sociales pendant tout ce temps pour les laisser à nouveau s’installer insidieusement dans notre réseau d’enseignement ? Dans le cadre du 50e anniversaire de la fondation du réseau des cégeps, je crois que cette question mérite une réflexion en profondeur suivie de gestes concrets afin de corriger la situation. Ce serait une belle façon de célébrer l’héritage que nous ont légué les architectes de cette grande institution qu’est le cégep.