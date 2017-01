Marie Rollet: être femme et pionnière

Québec, dans le parc Montmorency, un monument est consacré à Louis Hébert. Au pied se trouvent Marie Rollet, ses trois enfants et son gendre, Guillaume Couillard.

En 2017, cela fait 400 ans qu’ils sont venus s’installer à Québec. Dans les célébrations à venir, espérons que Marie ne sera pas oubliée. Des bribes de sa vie nous sont parvenues. Des historiens lui ont accordé quelques lignes où elle figure en second plan, comme la femme de l’un des premiers colons de la Nouvelle-France. N’était-elle que cela ?

Cette Parisienne, née vers 1580, est la fille de Jean Rollet, canonnier du roi, et d’Anne Cogu. Elle s’unit à Louis Hébert, fils de Nicolas Hébert, épicier et apothicaire, et de Jacqueline Pajot, vers 1601-1602 à Saint-Germain-l’Auxerrois. Aussi né à Paris vers 1575, Louis Hébert a 27 ans et est apothicaire.

Le couple habite Saint-Germain-des-Prés, siège de la puissante corporation des apothicaires, où Marie met au monde Anne (vers 1602-1619), Guillemette (vers 1608-1684) et Guillaume (1614-1639). Ces naissances sont espacées au rythme des absences de Louis, parti en Nouvelle-France avec Samuel de Champlain.

Le Nouveau Monde

Ils sont mariés depuis environ 4 ans quand Louis part la première fois pour Port-Royal. Il signe une procuration générale en sa faveur devant notaires le 24 mars 1606. Le 8 août, Marie vend leur maison du chemin de la Petite-Seine à Marguerite de Valois pour un peu plus de 2000 livres. Où s’installe ensuite la famille ?

En 1617, Champlain est à Paris. Il y rencontre Louis et lui obtient un contrat avec la Compagnie du Canada pour défricher la terre et exercer son métier d’apothicaire en Nouvelle-France. Toute la famille sera logée et nourrie.

Hébert vend sa maison. Marie participe sans doute à la décision, les enfants étant mineurs. Elle doit s’assurer de ne pas les exposer à des dangers simplement pour satisfaire les passions de son mari. Louis souhaite s’installer en Amérique depuis son premier voyage. Ils ont eu 11 ans pour réfléchir.

À Honfleur, la famille constate que les conditions d’engagement sont moins intéressantes que prévu. Hébert signe tout de même le 6 mars 1617 le contrat qui les lie pour 2 ans. Le 11, Louis, Marie, leurs enfants, son frère Claude et leur domestique Henri, embarquent sur le Saint-Étienne. Champlain, François Gravé et le père Le Caron sont aussi à bord.

Après une difficile traversée de 3 mois, le navire arrive à Tadoussac à la mi-juin. Ils auraient ensuite remonté le fleuve en barque et seraient arrivés à Québec en juillet. Une maison est rapidement construite près des actuelles rues Sainte-Famille et Couillard. Marie assiste son mari dans ses tâches d’apothicaire et de cultivateur. Elle joue aussi un rôle important dans la société française naissante, accueillant Hélène Boullé ou étant marraine d’Amérindiens et d’Amérindiennes lors de leur baptême catholique. Marie sait lire et écrire. Elle ne correspond pas à l’image de la parfaite mère au foyer longtemps mise en avant.

Remariage

En 1620, le contrat avec la Compagnie du Canada prend fin. Hébert est nommé procureur du roi par Champlain. Marie intègre alors avec lui l’élite administrative. Guillemette épouse Guillaume Couillard de Lespinay l’année suivante, le 26 août 1621.

Louis décède peu après un accident qui a lieu à l’hiver 1627. Marie hérite de la moitié de ses biens et fiefs, et Guillemette, de l’autre moitié. Il n’y a que 9 ans que la famille est installée à Québec. Cela aurait pu marquer son retour en France. Mais la veuve Hébert reste.

Elle se remarie 2 ans plus tard avec le Normand Guillaume Hubou, le 16 mai 1629. Champlain assiste à l’union. Le couple n’aura pas d’enfant. Ce remariage n’est pas étranger au fait que Marie, chargée d’un fils mineur, doit trouver un appui en ces heures fatidiques de famine et d’attaques iroquoises. De plus, les frères Kirke menacent de déposséder la France du Canada au nom du roi d’Angleterre.

Québec tombe entre les mains des Anglais en juillet 1629. La famille Hubou-Couillard possède plusieurs arpents en culture. Champlain leur suggère de faire la récolte à venir. Marie, son second époux, son fils, sa fille et son gendre sont parmi les seuls à demeurer à Québec. Après le retour des Français en 1632, c’est dans la maison de Marie que la première messe sera célébrée.

Âgée de 69 ans, Marie est inhumée à Québec le 27 mai 1649. Première Européenne à s’installer en Nouvelle-France, à en cultiver le sol, elle enseigne aux enfants et tisse des liens avec les Amérindiens. Une vie hors du commun. Elle peut revendiquer sans gêne, comme Louis Hébert, le titre de pionnière. Elle reste lors de moments critiques et passe une trentaine d’années à Québec.

Personnage incontournable d’une colonie naissante, Marie Rollet s’est fait un nom. Donnons à cette femme inspirante, ancêtre de milliers de Québécois, dont le premier ministre Couillard, la place de premier plan qu’elle mérite.

