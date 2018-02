SpaceX, commercialisation et pollution de l’espace

Le 6 février dernier, la compagnie privée SpaceX a propulsé sa fusée Falcon Heavy dans l’espace à l’occasion d’un vol d’essai. Mentionnons que le fondateur de SpaceX, Elon Musk, est également le cofondateur de la compagnie automobile Tesla. Cela n’est pas anodin puisque la compagnie n’a pas seulement envoyé sa fusée : elle y a inséré une voiture décapotable rouge de marque Tesla avec un mannequin à son bord. La voiture, qui s’est expulsée de la fusée une fois dans l’espace, est maintenant en direction de Mars. Il est possible de l’observer en direct sur le site Internet de SpaceX grâce à des caméras attachées.

Plusieurs personnes de mon entourage ainsi que moi-même avons ressenti un malaise devant ce « spectacle ». Tandis qu’il est facile de n’y voir qu’un phénomène ludique et d’affirmer qu’après tout « ce n’est qu’une voiture », d’importants enjeux se cachent derrière ce geste. C’est pourquoi je nous invite à réfléchir sur certaines questions.

D’abord, pourquoi donc une voiture ? Il faut prendre conscience qu’il s’agit d’un énorme coup de publicité pour Tesla. Certains diront que c’est cocasse, d’autres diront : « Tant qu’à envoyer une fusée dans l’espace, pourquoi ne pas en profiter pour faire un coup de pub ? » On voit ici que l’objet « voiture » en tant que tel importe peu (même si on pourrait y voir un symbole de la colonisation extraterrestre du capitalisme). Si SpaceX avait envoyé un frigo ou une télévision, le problème resterait le même : si on accepte ce mode publicitaire, on rend légitime le fait d’envoyer n’importe quoi dans l’espace à des fins commerciales. Pour SpaceX et Tesla, cela n’a rien d’une action ludique : c’est un geste sérieux et calculé. Est-il maintenant permis à tous — surtout aux gens de pouvoir — d’envoyer dans l’espace ce que bon leur semble sous le prétexte de l’exploration spatiale ? Je pense que cela est un enjeu public, car cela nous concerne tous.

De sérieuses questions

Cela amène à poser la question suivante : ne devrait-il pas y avoir une éthique de l’exploration spatiale ? Le COSPAR (Committee on Space Research), par exemple, a mis en place un protocole de stérilisation afin d’éviter que tout objet provenant de la Terre et contenant des bactéries puisse contaminer des environnements extraterrestres qui pourraient contenir de la vie. C’est pourquoi, en 2017, on a amené la sonde Cassini à tomber dans l’atmosphère de Saturne et à s’y désintégrer plutôt que de la laisser en orbite, faisant en sorte qu’elle ne tombe pas malencontreusement sur une des lunes de Saturne et la contamine. Est-ce seulement une question de contamination ? Allons plus loin dans le raisonnement.

Sur la Terre, nous vivons avec d’importants problèmes de changements climatiques et les recherches confirment qu’ils sont le résultat de l’activité humaine. Alors que nous sommes nombreux à vouloir changer nos façons de vivre et faire des gestes afin de prendre soin de notre environnement, SpaceX et Tesla envoient le message qu’à travers cette voiture jetée inutilement, il est légitime de polluer l’espace et donc de polluer point. On peut répondre que ce n’est pas une action polluante puisque de la pollution résulte une dégradation de l’environnement et que dans le cas de l’espace il est difficile pour l’humain de le dégrader, l’espace étant trop vaste. Seulement, ce n’est pas qu’une question de risque de contamination de vie extraterrestre, c’est aussi une question de principe et de cohérence. Légitimer ce geste, c’est légitimer le message qu’il véhicule. Il est donc difficile d’affirmer qu’on a une conscience environnementale tout en acceptant le geste de SpaceX-Tesla sans entrer en contradiction.

En bref, que l’on soit pour ou contre, il faut être conscient qu’il s’agit d’un geste politique et économique bien plus que d’un spectacle offert gracieusement par SpaceX et Tesla. Mais plus encore, cela soulève de réelles et sérieuses questions éthiques : non seulement par rapport à l’exploration spatiale (qui aurait une visée scientifique), mais aussi du strict point de vue de la présence de l’activité humaine dans l’espace, puisque vouloir protéger notre environnement ne devrait pas se limiter à notre planète. Derrière l’image ludique d’observer cet objet de notre quotidien dériver dans l’espace se cachent des enjeux qui nous concernent tous. Selon vous, spectateurs et spectatrices du mannequin « Starman », l’événement sensationnaliste légitime-t-il le fait d’entrer en contradiction avec nos valeurs ? Je ne le crois pas.