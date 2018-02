L’école que nous voulons

Cyril Dionne - Abonné 3 février 2018 16 h 23

Mme Alexan,



« On sait que les élèves performants tirent tout le monde vers le haut en améliorant les conditions d’enseignement. »



Faux. Les mythes ont la vie dure en éducation spécialement de la part de gens qui n’ont jamais mis les pieds. Dans une salle de classe, les plus performants s’alignent avec les plus performants et il y a toujours une ségrégation cognitive naturelle qui s’opère dans la salle de classe. Ceci est vrai de l’école primaire à l’école secondaire et n’améliore pas le rendement de ceux qui en arrachent. Tout au contraire.



Personne n’est d’accord avec la ségrégation physique lorsqu’il s’agit du revenu socioéconomique des parents, de la race ou de l’ethnie, mais en ce qui concerne les notes obtenues, là on ne parle plus de la même chose. Ce qui manque à l’école publique, c’est la quête de l’excellence où tous essaient de parvenir à des sommets personnels toujours plus hauts. Le nivellement par le bas est un véritable fléau dans les écoles publiques.



De quels succès scolaires de l’Ontario parlent-ils? Comparez au Québec, leurs résultats sont en baisse aux examens provinciaux et internationaux (PISA), le décrochage des enseignants est le même ou pire, le décrochage des élèves est tout simplement caché sous une panoplie de programmes et les compétences des 16 à 60 ans sont aussi faibles ou insuffisantes en littératie ou en numératie qu’au Québec. Pire encore, il y a une dégradation nette par rapport à il y a 20 ans.



On imagine que l’herbe est toujours plus verte chez le voisin. L’intégration des élèves en difficulté dans les salles de classe ordinaires pour dépenser moins au lieu de remédier aux problèmes que ceux-ci encourent est un des véritables fléaux de l’école publique. Ajoutez à cela le manque de valorisation de l’école par les parents rois qui envoient leurs enfants rois, version 2.0, à l’école et vous avez tout un cafouillis. Il ne manque plus que le trio de « Lab-École », les « Three Stooges » de l’éducation et la recette est c