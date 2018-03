Québec, ville d’éteignoirs?

Ma foi, c’est à se demander si les citoyens de Québec méritent leur ville et le progrès. Chaque nouveau projet d’envergure sème la grogne chez les maîtres de la quadrature du cercle, au point que certains, toujours les mêmes, montent aux barricades.

Le récent projet structurant de tramway placerait, enfin, Québec dans la modernité. Il était grand temps. J’aime voir mon assiette pleine, c’est maintenant notre tour.

Mais voilà que des citoyens renient et repoussent ce projet pour ne pas le payer. Surprise ! Si nous refusons le tramway, l’argent ira ailleurs et fera le bonheur d’une autre ville, et les citoyens de Québec paieront docilement quand même, en silence, pour une assiette vide dans une mentalité de « né pour un p’tit pain ». On appelle ça des éteignoirs.



