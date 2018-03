La CAQ est raciste, insinue le PLQ

Le ministre des Finances, Carlos Leitão, vient de révéler en avant-première, dans une entrevue au quotidien The Montreal Gazette, quel sera le clou sur lequel tapera le Parti libéral du Québec (PLQ) en octobre, lors des prochaines élections, pour tenter de faire barrage à la Coalition avenir Québec (CAQ). La peur du référendum ne faisant plus recette — à cause de la décision du Parti québécois (PQ) de ne pas tenir de référendum au cours d’un premier mandat si jamais il était porté au pouvoir —, le PLQ va désormais agiter ce qu’il appelle, pudiquement, le « nationalisme ethnique » de la CAQ. Sous-entendu, car le Parti libéral n’ose pas lancer pareille accusation ouvertement tant il sait qu’elle est mensongère : la CAQ… est raciste. La CAQ aime le Québec, les Québécois, la langue française et est déterminée à défendre les intérêts du Québec ? « Nationalisme ethnique », accuse insidieusement Carlos Leitão. Ce n’est qu’un début, soyons-en assurés, la petite musique se transformera sous peu en musique de fanfare.