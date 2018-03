Feu les classes sociales?

Le discours de la gauche postmoderne semble avoir laissé complètement tomber les notions de classes sociales et de disparités de revenus. L’homme-blanc-hétérosexuel tant houspillé constituerait donc, s’il fallait en croire ses adeptes, une sorte d’entité uniforme avec un échantillonnage allant de milliardaires comme Bill Gates ou Alain Bouchard à un prestataire de la sécurité du revenu. Est-ce sérieux ? Et comment les suivre dans leur explication purement discursive sur la construction des groupes « racisés » ? Dans la construction de la représentation négative du jeune Noir habitant le quartier Saint-Michel à Montréal, n’y a-t-il pas un contexte socio-économique sous-jacent qui produit et reproduit la petite criminalité et le racisme ? Sans doute un marxisme primaire qui a longtemps dominé a-t-il laissé peu de place au sort spécifique des femmes, des immigrants et des minorités sexuelles. Mais, est-ce que ce réductionnisme postmoderne ne gomme pas toute la complexité des rapports de domination et d’exploitation dans une société en oubliant les classes sociales ? Et est-ce que ce discours postmoderne issu des universités américaines ne correspond pas à l’incapacité de la société américaine elle-même à mettre en place une véritable redistribution des richesses ?