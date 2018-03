La défense de la laïcité au Devoir

C’est seulement aujourd’hui, 13 mars, en lisant l’article du Devoir qui a pour titre « Des militants pour la laïcité veulent rouvrir le débat » que l’on apprend que, le 20 février dernier, la Commission des institutions de l’Assemblée nationale a approuvé une proposition du Directeur général des élections du Québec changeant le règlement autorisant maintenant un futur candidat à porter un signe religieux sur sa tête sur sa photo de candidature.

Il aurait été important que le débat quant à savoir si ce geste corrige ou non un règlement existant discriminatoire ait lieu. Il est malheureux que Le Devoir, à ma connaissance, n’ait pas signalé plus tôt cette attitude des partis politiques progressistes qui ne se font défenseurs de la laïcité qu’en période non électorale. Et il décevant de voir Québec solidaire appuyer le PLQ pour ce changement et renoncer au principe de la laïcité au nom d’une conception de la diversité.

L’argument qui soutient que peu de candidats seront touchés à court terme par ce règlement est une tentative évidente d’éviter le débat nécessaire, alors que ce prétendu petit changement est une atteinte au principe de la laïcité. Merci au groupe des défenseurs de la laïcité de rouvrir le débat et à l’excellent article de Lisa-Marie Gervais qui nous permettent de bien saisi la différence entre « photo à visage découvert » plutôt qu’« à tête découverte » du règlement actuel.