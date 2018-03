Le Port de Montréal freiné par le chevalier cuivré... vraiment?

Au début des années 1980, alors qu’Hydro-Québec a sommairement étudié la possibilité de rebâtir la centrale de Chambly où le barrage est toujours en bonnes conditions, un obstacle important résidait dans la présence possible du chevalier cuivré.

Au début des années 1990, un projet de centrale privée, situé à l’amont d’Ottawa, fut arrêté notamment à cause de la présence possible du chevalier cuivré.

Il y a quelques années, la réfection de la marina de la Ville de Sorel s’est butée, pour un instant, à possibilité que l’endroit soit fréquenté par le chevalier cuivré.

Et voilà que le projet d’agrandissement du Port de Montréal devrait, semble-t-il, être abandonné parce qu’encore une fois, un environnementaliste croit avoir entendu nager un chevalier cuivré. Sur les 18 000 kilomètres de rive que compte le Saint-Laurent depuis le lac Supérieur, le seul kilomètre qu’occuperait le nouveau secteur du port de Montréal serait exactement celui dont dépend la pérennité de l’espèce. Vraiment ?

Deux choses l’une : ou il y a des chevaliers cuivrés dans tout le bassin du Saint-Laurent, et alors point besoin de le protéger, ou les chevaliers cuivrés disposent d’une excellente équipe volante qui sait exactement où et quand se manifester. À crier ainsi constamment au loup, on perd de sa crédibilité.

Il serait temps de mettre fin à ce chantage des extrémistes de l’environnement afin de pouvoir éviter à Montréal, à ses rues défoncées et à ses trop rares ponts, le passage de bientôt deux millions de conteneurs par année dans chaque direction. Tout le coeur de l’Amérique industrielle et des centaines de milliers d’emplois dépendent en bonne partie de ce port qui aurait dû être sorti de l’île de Montréal, en bonne partie, depuis longtemps. Ces derniers aspects devraient également être considérés pour la protection de l’environnement.