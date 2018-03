Le sort des 18 caribous forestiers de la région de Val-d’Or, derniers représentants de leur espèce, a été tranché par le gouvernement Couillard, apprenait-on dans Le Devoir du 9 mars. Ils iront rejoindre les dinosaures, les mammouths, nos tourtes et les milliers d’autres espèces condamnées à l’extinction.

Ainsi en a décidé un rapport préliminaire du ministère de la Faune. Les efforts nécessaires pour tenter de restaurer leur habitat, « perturbé par des décennies de coupes forestières intensives et d’activités minières », comme on le rapportait dans ces pages, coûteraient trop cher : 76 millions de dollars sur 50 ans.

« Cette situation est triste, mais il faut être raisonnable », a déclaré le ministre Luc Blanchette. Pourtant, cette somme ne représente qu’une infime partie des augmentations faramineuses consenties par le gouvernement à nos médecins et spécialistes dont plusieurs, semble-t-il, n’en demandaient pas tant.

On peut se demander si les compagnies forestières et minières — et les gouvernements qui leur ont permis d’agir comme elles l’ont fait — se sont montrées raisonnables en détruisant l’habitat des caribous. Mais il semble qu’il y ait un temps pour être raisonnable et un autre pour l’être moins.

De toute façon, en plus d’être raisonnables, soyons réalistes : ces pauvres caribous forestiers, inconscients de leur sort, ne votent pas, ne peuvent acheter ni vendre personne ni même se payer des lobbyistes.