Le jour où le Canada est devenu une démocratie

Le 11 mars 2018, le Canada devrait souligner le 170e anniversaire du geste posé par lord Elgin, gouverneur général du Canada-Uni. En effet, ce jour-là, en 1848, il a invité Louis-Hippolyte Lafontaine et Robert Baldwin à devenir co-premiers ministres en leur laissant entendre qu’il signerait toutes les lois adoptées par l’Assemblée législative et approuverait toutes les dépenses décidées par leurs ministres.

Pour le Québec et le Canada, c’était la naissance de la démocratie. Il a fallu beaucoup de diplomatie et de courage à M. Elgin, car les orangistes de Montréal n’acceptaient pas du tout ces changements. Ils l’ont prouvé le 25 avril 1849 en lapidant son carrosse, en attaquant la maison de M. Lafontaine et en brûlant le parlement de Montréal. Et Louis-Joseph Papineau, qui s’était battu pendant 25 ans pour avoir un « gouvernement responsable », s’y opposait aussi car il y voyait un traquenard.

La Société d’histoire des Riches-Lieux a offert une causerie sur le sujet le 28 février à Saint-Denis-sur-Richelieu. Elle a terminé la soirée en invitant tout le monde à lever son verre à ce lord Elgin ainsi qu’à MM. Lafontaine et Baldwin, ainsi qu’à Papineau et aux femmes patriotes de cette époque.

On y a expliqué comment c’est la cloche Marguerite-Michel qui a commencé la libération du pays en sonnant le tocsin le 23 novembre 1837. Après 25 ans de luttes politiques menées par Papineau (et Mackenzie en Ontario), la résistance des patriotes ce jour-là fut le début d’une « guerre de libération » de deux ans que leurs adversaires ont appelée la « rébellion des patriotes ».

À Saint-Denis, la Société d’histoire et la Fabrique ont restauré la cloche en question, qu’ils considèrent comme la cloche de la liberté du Québec et du Canada.