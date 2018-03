Agronomes et déontologie

Dans Le Devoir du 7 mars, l’agronome Samuel Comtois lève le voile sur une situation qui ne se limite pas seulement à sa profession. Quand on a oeuvré plus de trente ans dans le domaine de l’éthique professionnelle, il est impossible de ne pas voir que le laxisme existe dans les ordres professionnels lorsqu’il s’agit d’agir contre les membres fautifs. Les ordres sont en conflit d’intérêts lorsqu’il s’agit d’éthique, car ils sont sous la pression des membres pour repousser les plaintes. Aussi trouvent-ils des façons de le faire, par exemple en choisissant des personnes « compréhensives » dans les instances et en mutant celles qui sont trop appliquées dans leur travail. Le cas de l’Ordre des agronomes qui « agit comme une corporation protégeant l’intérêt des agronomes » illustre parfaitement le problème et Samuel Comtois ne craint pas de s’en faire le héraut.

Curieusement, l’Office des professions, dont le mandat est de « veiller à ce que chaque ordre assure la protection du public » (Code des professions, art. 12), ne semble pas troublé par une situation maintes fois déplorée jadis. Il est vrai que les tribunaux de la déontologie ne font pas souvent la nouvelle, mais un BEI (Bureau des enquêtes indépendantes) des ordres changerait sans doute la situation. Aussi aurait-il été souhaitable que l’État s’y intéresse au lieu de ne faire que des modifications cosmétiques dans son projet de loi 11 présentement à l’étude.