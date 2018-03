Bloc et PQ, deux partis dégonflés!

Il n’y a pas de doute, les deux partis, Bloc et PQ, nagent en eaux troubles dans les sondages. Ils peinent à se sortir la tête de l’eau. « Indépendance » et « succès » ne se retrouvent plus dans la même phrase.

Le PQ, par les moyens du bord, tente de rebâtir son image qui s’est effritée en portant les rides de l’abandon et de l’impopularité. Qui peut arrêter cette hémorragie ? Le chef, M. Lisée, a monté en grade Mme Hivon et, pour la suite, accueillerait M. Aussant et M. Péladeau les bras ouverts. On repassera pour le nouveau. Où est la relève, la vraie, chez les jeunes ? M. Aussant et M. Péladeau accepteraient-ils un rôle de simple soldat au sein du PQ ?

Pendant ce temps, notre Martine nationale au Bloc perd des plumes sept à la fois et courrouce généreusement. Elle dirige, sans être pragmatique, une version très « diète » et édulcorée d’un parti agonisant. Peut-on parler d’avenir au Bloc ? Bref, le pneu est complètement à plat. Quand Martine pourra-t-elle asseoir sa crédibilité ?

À mon sens, si l’indépendance doit se faire, ceux qui la feront sont à la maternelle aujourd’hui. Le Bloc et le PQ présentent deux partis visiblement dégonflés.