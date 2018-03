Fissure au Bloc québécois

Au-delà des problèmes de style de leadership et de personnalité que l’on prête à Martine Ouellet, le séisme qui touche en ce moment le Bloc québécois émane d’abord d’une crise existentielle qui mine ce parti depuis plusieurs années, une crise intrinsèquement liée à la déliquescence du souverainisme péquiste.

Cette crise ne va pas sans son lot de querelles d’ego. À cet égard, il faut se souvenir que Martine Ouellet a durement remis en question les orientations péquistes lors des deux récentes courses à la direction du Parti québécois, ce qu’on ne lui a jamais pardonné, comme on n’a jamais pardonné à Mario Beaulieu sa déclaration dénonçant « vingt ans d’attentisme », prononcée le jour de son accession à la chefferie du Bloc et qui avait tant fait sortir Gilles Duceppe de ses gonds.

Ouellet et Beaulieu, qui ne sont peut-être pas les plus diplomates et qui, de surcroît, ont été très proches des jeunes d’Option nationale — un autre groupe ponctuellement honni par l’establishment péquiste —, représentent tout ce qu’il y a de plus détestable pour de nombreux péquisto-bloquistes traditionnels, qui aiment casser du « pressé » pour mieux ne pas voir l’échec, pourtant bien réel, de l’attentisme ronflant qu’ils professent depuis fort longtemps.

À travers toute cette haine fermente le refus de se demander quelles sont les perspectives du Bloc lorsque le PQ ne va nulle part sur la question de l’indépendance, et alors que le concept de la « défense des intérêts du Québec à Ottawa » dans l’opposition perpétuelle semble éventé.

Du côté des partisans de Martine Ouellet et de Mario Beaulieu, il y a aussi une réflexion à faire — au-delà, encore une fois, des questions de leadership —, sur la pertinence d’une offre indépendantiste dans un contexte fédéral où l’indépendance ne peut pas se faire et n’est donc pas un déterminant électoral important, et de porter une telle offre tout en continuant de travailler main dans la main avec le PQ, un parti qui a sorti l’indépendance de son programme pour l’avenir prévisible.

Au fond, des deux côtés de la clôture, il serait temps de se demander, plus simplement, à quoi servent le Bloc et le Parti québécois lorsque ce dernier met l’indépendance au rancart.

Mais il semble bien que, la force des habitudes partisanes étant ce qu’elle est, la famille péquisto-bloquiste ne soit pas encore prête à faire une vraie remise en question. Il faudra peut-être que l’électorat l’y force.