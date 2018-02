Un médecin recherché pour devenir ministre de la Santé

Depuis longtemps, le Parti libéral fait élire un médecin qui devient ensuite ministre de la Santé. Selon ce principe, un professeur est le mieux placé pour être ministre de l’Éducation, un ingénieur celui de l’Industrie, un chauffeur de camion celui du Transport et un comptable celui des Finances.

Peut-être suis-je à côté de la plaque en pensant que je suis appelé aux urnes pour choisir des hommes et des femmes proches des citoyens, visionnaires et porteurs de projets à réaliser. Des hommes et des femmes politiques, et non pas des techniciens et des spécialistes.

Certains vont dire qu’un médecin connaît mieux que n’importe qui comment le système fonctionne.

En conséquence, il est bien placé pour trouver des solutions. Mais, un autre comme moi pense au contraire qu’on voit plus clair en s’éloignant, et seul un député visionnaire avec des idées claires est en mesure d’apporter les changements. Ce n’est pas les spécialistes qui manquent, au cas d’éventuel besoin, pour mettre sa politique en oeuvre.