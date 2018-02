No$ médecin$ spécialiste$

Les augmentations de revenus consenties par le gouvernement aux médecins spécialistes m’indignent au plus haut point, considération faite des besoins immenses de nos systèmes de santé et d’éducation. Je suis certain de ne pas être le seul citoyen à sentir cette rage. Messieurs les docteurs Couillard et Barrette se sont bien assurés d’avoir une belle situation salariale pour leur retour en clinique !

Et vous savez quoi, Messieurs Barrette et Couillard, cette entente avec les médecins spécialistes vous mènera à votre perte en octobre prochain ; je l’espère vivement !