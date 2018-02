La scolarité en médecine

Au-delà du fait que les médecins spécialistes ont acquis le statut de travailleur autonome et que leur rémunération moyenne en 2016 a dépassé de 10 à 15 %, selon le gouvernement, celle de leurs confrères et consoeurs ontariens, il est un élément qui m’apparaît important de souligner, soit le faible coût des frais de scolarité que les médecins ont dû débourser pour leurs études. Pour l’année 2017-2018, la moyenne des frais de scolarité des programmes de médecine dans les universités ontariennes est de 25 000 $, alors qu’au Québec cette moyenne avoisine les 4 000 $. La société québécoise a fait et fait encore un immense cadeau aux étudiants en médecine, le gouvernement aurait dû en tenir compte lorsqu’il a fixé les paramètres de rémunération de la profession médicale.