Mont Royal: le diable est dans les détails

Le trafic de transit sera bloqué sur le mont Royal au printemps prochain, une idée qui semble séduisante. Mais le diable qui se cache dans les détails risque de couler ce projet précipité.

Forcer les automobilistes à faire demi-tour dans des stationnements déjà sujets à l’interblocage est une recette infaillible pour le chaos. Même en période de faible fréquentation, la paralysie véhiculaire deviendra la normalité dans le secteur du lac aux Castors. La tension montera et les altercations se multiplieront.

Pour réduire ces impacts, les voies de circulation et les stationnements devront être modifiés préalablement à l’instauration des culs-de-sac. Sinon, ce projet pilote s’avérera un cauchemar pour tous, usagers des transports collectifs inclus.

Combien de temps et d’argent sera requis pour modifier temporairement les aménagements destinés aux véhicules, aux cyclistes et aux piétons ? Est-ce que ces modifications seront cohérentes avec une vision à long terme qui fera consensus ?

Prenons le temps d’élaborer et de mettre en oeuvre un projet de très grande qualité qui tienne compte non seulement des véhicules et des cyclistes, mais qui permette aussi de bonifier le coeur du parc du Mont-Royal, ses paysages, son écologie et les services que la montagne offre aux citoyens.

À très court terme, des gestes significatifs peuvent être posés sur la voie Camillien-Houde pour ralentir tout ce qui roule. Créons certains virages plus serrés, au bas du belvédère Camillien-Houde par exemple. Enlevons l’excès d’asphalte qui incite à rouler vite, très vite. Entre le sommet de Camillien-Houde et le bas du belvédère adjacent, ne laissons la circulation véhiculaire passer que dans une direction, puis… dans une autre, le tout contrôlé par des feux de circulation… Contrôlons mieux l’accès à la voie depuis l’avenue Mont-Royal…

La cristallisation actuelle du débat rend sourds et aveugles ses protagonistes. Cela n’augure rien de bon. Prenons le temps de peaufiner les détails d’un projet inspirant qui mettra pleinement en valeur cette montagne que nous aimons tant.