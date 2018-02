Les valeurs à l’école

Il est impératif que, dans les écoles, les valeurs occidentales prévalent. Sinon, d’horribles conflits sont à prévoir. Les choix religieux sont personnels et ne doivent pas entrer en concurrence avec les valeurs communes de l’école publique. Le dire haut et fort pour que l’autorité de la modernité ne soit jamais contestée par des archaïsmes religieux. Sinon, régression et troubles, surtout régression des droits féminins.