Une impuissance collective

Il y a des choses qui me dépassent en ce qui concerne les États-Unis. Après tant de tueries dans les écoles depuis quelques années, les gouvernements ne font toujours rien. Le rituel est toujours le même, à la suite de ces moments d’horreur : veillées à la chandelle, prières, pleurs, mais on effleure à peine la question des armes à feu et de leur contrôle.

Devant cette impuissance collective, j’ai envie de citer le proverbe assez connu : « Aide-toi et le ciel t’aidera » ! Les prières ne suffisent pas. Faudra-t-il que des milliers d’Américains descendent dans la rue pour voir la lumière au bout du tunnel et que les gouvernements finalement agissent ? Il faut bien constater que les Américains ont de sérieux problèmes en matière de contrôle des armes à feu et de santé mentale. Les États-Unis sont malades. Avoir élu un président comme Trump et voir toutes les tueries dans les écoles me semblent des évidences de cette maladie. Celle-ci a d’ailleurs débuté sous Obama, qui finalement n’a rien fait pour stopper ces carnages de jeunes. Dois-je simplement conclure que les États-Unis vivent leur décadence ? Hélas, je crois que oui.