Abolir les jurys

À la suite de l’affaire Boushie, vous penseriez à modifier le système judiciaire canadien en matière criminelle. Je vous propose l’abolition des jurys. En effet, ce système, hérité du régime britannique, coûte extrêmement cher à gérer, perturbe la vie de ceux qui sont sélectionnés et l’organisation de leur employeur. De plus, ces jurés sont souvent mal formés pour répondre à ce rôle [...]. Aussi, si vous répondez à la demande de représentation des autochtones, vous ouvrez une boîte de Pandore : il faudra aussi prendre en compte les handicapés et la parité homme/femme, puis la représentation des LGBT, des groupes religieux, des jeunes, et on n’en finira plus.

Je suggère que les causes mineures passent devant un juge seul, avec droit d’appel, et que les causes majeures passent devant trois juges siégeant ensemble. Ainsi, la justice sera bien servie, les processus seront allégés et les décisions seront rendues par des professionnels du domaine.