L’innovation de SpaceX

Dans la rubrique Libre opinion du 10 février (« SpaceX, commercialisation et pollution de l’espace »), Marc-Antoine Boutin considère que l’envoi d’une voiture Tesla dans l’espace représente une pollution de celui-ci. Cette préoccupation est louable, mais l’exemple cité ici me semble particulièrement mal choisi. SpaceX est seule à réutiliser ses premiers étages de fusée au lieu de les laisser systématiquement s’écraser dans l’océan, une véritable révolution environnementale. Par ailleurs, s’agissant d’un premier vol assez risqué, aucun satellite candidat n’a été trouvé. Un objet aurait été lancé de toute façon pour qualifier la fusée et, par conséquent, le choix de la Tesla, qui restera attachée au second étage de la fusée, ne représente pas une pollution spatiale supplémentaire.