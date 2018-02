Lettre en réplique à Mme Lise Bissonnette

Je tiens à poursuivre la réflexion que Mme Bissonnette a suscitée dans sa lettre ouverte du 30 janvier 2018 concernant l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et le Réseau de l’Université du Québec (UQ).

Mme Bissonnette y aborde de nombreux sujets, mais fondamentalement, elle remet en question l’estime et l’intérêt que les partis, les parlementaires et les gouvernements successifs porteraient au réseau de l’UQ, particulièrement à l’UQAM, et ce, depuis des décennies.

Je tiens à l’exprimer clairement : les universités du réseau de l’UQ ont construit le Québec et sont essentielles pour son avenir, pour la vitalité de ses régions, pour l’accessibilité aux études supérieures et pour la recherche.

Non, il ne doit pas, et ne devrait jamais y avoir, de « fatalisme » quant au destin des universités de l’UQ. Ces universités constituent une pièce maîtresse de l’exceptionnel réseau de toutes les universités au Québec.

J’ose croire que plusieurs de mes prédécesseurs à l’Enseignement supérieur, de quelque horizon politique qu’ils aient été, ne voudraient pas être associés au fatalisme évoqué par Mme Bissonnette. En tout cas, moi, je me dissocie de cette affirmation.

Comme ministre de l’Enseignement supérieur, j’ai supporté et supporte encore plusieurs projets de développement du réseau. J’ai rencontré la direction de l’UQAM et sa présidente, nous avons discuté du projet du pavillon des Arts et de la créativité numérique et de celui du projet de l’ESG au Faubourg Sanguinet. Par ailleurs, j’ai annoncé récemment plusieurs projets, dont la restauration du clocher Saint-Jacques.

Nous travaillons activement avec l’UQAM et avec toutes les universités, qu’elles soient à charte ou constituantes du réseau de l’UQ, afin de les soutenir dans leurs nombreux projets, lesquels sont essentiels pour l’avenir d’un Québec éduqué, critique, novateur et prospère.

Au-delà de tous les enjeux soulevés par Mme Bissonnette, qu’il serait trop long d’aborder ici, je tiens à renouveler mon engagement le plus ferme et le plus authentique, tant envers l’UQAM qu’envers l’ensemble des universités du réseau de l’UQ.