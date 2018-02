L’école que nous voulons

Mesdames Bazzo, Corbo, Lagacé Dowson et monsieur Deneault,

J’ai été surpris par la teneur de votre article dans Le Devoir du 3 février. Vous parlez de l’Ontario, sans signaler qu’à côté du système public, il existe un réseau complet d’écoles séparées (Roman Catholic Schools) subventionnées à 100 % par le gouvernement, ce qui présente diversité de l’offre et liberté de choix pour les parents.

Dans les autres pays, la situation est variée : les subventions sont de 100 % dans les Pays-Bas, en Belgique flamande, au Royaume-Uni et en Suède ; et entre 80-85 % au Danemark. En France, elles sont de 90 % : le raisonnement officiel est le suivant : au moins 90 % des cours qui se donnent à l’école privée sont de même nature que ceux de l’école publique ; il est normal que l’État subventionne en conséquence. Vous ne signalez pas que la grande majorité des écoles privées n’ont pas d’examen de sélection, mais des tests de classement qui permettent de constituer des groupes homogènes et d’offrir des services spéciaux (certaines écoles constituent des groupes d’élèves en difficulté qui font les deux premières années du secondaire en trois ans, avec un succès remarquable, sans subventions spéciales). La plupart des écoles privées ne refusent pas d’élèves faute d’argent grâce aux bourses d’études offertes par leur Fondation. Vous ne comptez pas ce qu’il en coûterait au gouvernement pour les écoles publiques si une grande proportion des élèves du privé quittait celui-ci pour rejoindre les rangs des écoles publiques.

Vous ne pensez pas que plusieurs des difficultés du réseau public viennent d’ailleurs ? Et donc une grande partie des solutions ? Exemples : maternelles quatre ans pour les milieux défavorisés, refus d’une intégration systématique des élèves en difficulté dans les classes ordinaires (l’école peut offrir des classes spéciales qui répondent bien aux besoins des jeunes et permettent une intégration sociale harmonieuse), présence de plus de spécialistes (orthopédagogues et psychopédagogues), création de groupes stables qui favorisent un sentiment d’appartenance, meilleur encadrement des élèves ; règles vestimentaires, augmentation de l’autonomie de l’école ; veiller à ce que les jeunes enseignants ne se retrouvent pas avec les classes les plus difficiles en raison de l’ancienneté des plus expérimentés.

Pour plus d’informations, vous pouvez lire le dossier « Pour et contre les subventions aux écoles privées » dans la revue Argument, vol. 20, automne-hiver 2017-2018.