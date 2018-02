Un mépris flagrant des infirmières!

Les libéraux depuis plus d’une décennie, et maintenant les deux « chefs » qui se complaisent dans l’autosatisfaction, affichent un mépris évident envers les infirmières et les infirmiers du système de santé québécois.

Après des années de vaches maigres lors des différentes négociations avec les infirmières et les infirmiers, après leur avoir tapé sur la tête et les doigts avec des lois spéciales, les deux « chefs » demandent aux infirmières d’être plus positives.

N’oublions pas qu’ils ont très bien rempli l’escarcelle de leurs amis médecins depuis quelques mois, augmentation probablement méritée au groupe d’employés le plus puissant.

Le syndicat des infirmières et infirmiers du Québec est en majorité composé de femmes. Facile de s’attaquer aux femmes, de les harceler psychologiquement, de leur faire peur par des lois absurdes et inhumaines.

Ce qui me met en colère, c’est qu’à cause d’une mauvaise gestion, on oblige (presque avec une matraque) les infirmières et infirmiers à faire des heures supplémentaires, sans tenir compte de leur état de fatigue, sans tenir compte de leur vie de famille. Combien de couples ont vu leur vie de famille s’en aller à vau-l’eau à cause de cette pression indue ?

Libéraux, dehors ! Le mépris n’a plus sa place dans une société civilisée.