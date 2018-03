Pour des états généraux de la santé

Le système québécois de la santé est en réforme quasi permanente depuis un demi-siècle. Il est également vrai qu’il est en crise quasi permanente, chaque nouvelle réforme censée enrayer la crise précédente ayant au contraire pour effet de rendre les problèmes plus criants encore. De quel mal souffre donc notre système? Premier indice : il s’éloigne toujours un peu plus de la réforme initiale – des valeurs dont elle procédait, des orientations qui en découlaient, des structures qui devaient en assurer la bonne marche.

Cette réforme initiale voulait donner les moyens à chaque citoyen de parvenir à un état de bien-être par l’instauration d’une «médecine globale» misant sur la prévention, la participation et la décentralisation. Elle s’appuyait de plus sur une recherche scientifique répondant à un ordre de priorités et alimentant en continu la distribution des soins. Tous, depuis le patient jusqu’à l’hyper-spécialiste, étaient des acteurs de ce système, qui, selon les membres de la Commission Castonguay-Nepveu, formait un «tout cybernétique» cohérent, chacun de ses éléments étant lié aux autres de manière organique.

Dans ce système où les CLSC devaient constituer la «première ligne» et où les hôpitaux auraient été réservés aux services spécialisés, on aurait pratiqué un type de médecine incompatible avec le paiement à l’acte, associé à une approche curative. Les omnipraticiens avaient accepté, mais les spécialistes s’étaient mis en grève. En fin de compte le gouvernement a cédé. Et la «castonguette» s’est mise en branle. De 500 au début des années 1970, les codes de paiement atteignent aujourd’hui le nombre hallucinant de 11 000 et la RAMQ doit traiter 220 000 factures par jour, nous apprend Radio-Canada.

Paiement à l’acte

Le paiement à l’acte était la règle avant la réforme, dans le cadre d’un système privé où tous n’avaient pas les moyens de se faire traiter convenablement. Dans le cadre d’un système public où tout le monde se fait traiter «sur le bras» de l’État par des entrepreneurs indépendants, le nombre d’actes explose, et l’on sait bien que tous ne sont pas essentiels, que les technologies ont évolué et permettent souvent de faire en quelques minutes ce qui prenait une heure, sans qu’on envisage de réduire le tarif.

Or, ces entrepreneurs, dont la moitié sont maintenant incorporés, contrôlent les enveloppes budgétaires qui leur sont destinées… tout en se comportant comme des employés syndiqués! Ils réclament à la fois la parité avec des collègues vivant dans des provinces plus riches, et le même pourcentage d’augmentation de leurs émoluments que les fonctionnaires québécois ne gagnant qu’une fraction de ce qu’ils engrangent. Pour les gens ordinaires que nous sommes, pareil appât du gain chez ceux qui ont prononcé le serment d’Hippocrate a quelque chose de troublant.

Comment s’étonner que les fédérations médicales se soient constamment opposées au développement de la médecine préventive? Quant à la participation, elle a depuis longtemps été larguée comme reliquat d’une époque de hippies. Et la décentralisation? Alors que des hôpitaux en région n’ont même plus le droit de posséder une timbreuse, le système est en train d’imploser sous la pression d’un véritable délire centralisateur qui rend tout le monde malade dans le réseau et menace la sécurité des patients.

Dans le numéro d’octobre dernier de la revue de gestion publique Optimum Online, j’ai proposé, «bien naïvement», la tenue d’états généraux de la santé, «dont les résultats devront engager l’avenir – et l’État.» N’est-il pas temps que la société dans son ensemble se prononce enfin, et que les décisions soient prises à l’abri des pressions indues des groupes comptant parmi les plus favorisés?