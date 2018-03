Les pesticides, là où l’Ordre des agronomes a failli

Je suis agronome et je travaille en agroenvironnement. C’est-à-dire que j’essaie, en collaboration avec mes clients producteurs de grandes cultures, de faire l’équilibre entre une production agricole optimale et la préservation de l’environnement. Dans le cadre de ma pratique professionnelle, je recommande des pesticides au besoin et des engrais de synthèse de façon indépendante sans en faire la vente.

L’adoption récente du nouveau règlement régissant la gestion des pesticides au Québec génère plusieurs débats sur le travail des agronomes et leurs potentiels conflits d’intérêts. À la suite de la prise de position de mon ordre professionnel sur le sujet, je ne peux faire autrement que prendre la parole publiquement et me distancier des propos tenus par notre président.

L’Ordre des agronomes refuse, et ce, depuis très longtemps, de reconnaître qu’il y a un conflit d’intérêts dans le fait qu’un agronome puisse à la fois recommander un intrant agricole et tirer un profit de la vente de ce produit. L’ordre considère que tous les agronomes sont soumis au même code de déontologie et donc qu’il n’y a aucun problème quant à la protection du public. Par cette prise de position, l’Ordre des agronomes agit comme une corporation protégeant l’intérêt des agronomes et non comme un ordre professionnel qui a comme seul mandat de protéger le public. Les agissements de notre ordre stigmatisent l’ensemble de notre profession et, plus particulièrement, nos collègues de l’industrie de la vente d’intrants qui méritent que leur travail soit reconnu à sa juste valeur. Pour cela, il faut impérativement que l’acte agronomique du diagnostic et de la recommandation soit séparé de l’acte de vente des intrants agricoles.

Apparence de conflit d’intérêts

À mon avis, un agronome ne peut à la fois recommander un pesticide ou d’autres intrants agricoles et tirer un revenu de ceux-ci. Cela le place en situation d’apparence de conflit d’intérêts. Il faut le dire, les agronomes sont tous égaux en ce qui a trait à leur formation et à leur compétence, mais nous ne sommes pas égaux lorsqu’il est question de nos intérêts, particulièrement celui de nos employeurs. Et c’est là que le bât blesse. Les compagnies de ventes d’intrants qui emploient des agronomes n’ont qu’une seule raison d’être : vendre des intrants agricoles et maximiser leurs profits. De ce fait découlent des pratiques commerciales telles que l’ajout de primes au salaire des agronomes, voyages gratuits pour les meilleurs vendeurs et les meilleurs clients et objectifs de vente à atteindre. Dans ce cadre, il est difficile pour un agronome « vendeur » ayant le même code de déontologie que moi de respecter celui-ci et de laisser « partir » des ventes potentielles. Rappelons que ceci se produit dans un contexte ayant un impact sur la santé humaine et les écosystèmes naturels. Nous parlons ici d’applications de pesticides qui sont effectuées lorsque non nécessaire, des quantités d’engrais trop élevées qui finissent lessivées dans nos cours d’eau. Il est normal que la population ait le droit d’exiger la probité de notre profession, surtout quand nos actes professionnels ont une incidence sur sa santé et son bien-être.

Si je puis me permettre une analogie avec le secteur médical, est-ce que la population aurait toujours confiance dans le diagnostic médical des médecins si ces derniers offraient des consultations gratuites en se payant à même les profits des médicaments sous ordonnance ? C’est pourquoi les médecins sont payés à l’acte et les pharmaciens vendent les médicaments. Les deux professions ont leur raison d’être, mais chacune a un rôle distinct.

En agriculture, il serait préférable que les agronomes « vendeurs d’intrants » ne puissent recommander ces produits, et ce, pendant toute la durée du lien d’emploi avec cet employeur. Chose facile à faire et à suivre puisque chaque agronome doit s’inscrire annuellement auprès de l’ordre et y inscrire son type d’emploi ainsi que son employeur. Cela redonnerait confiance à la population en notre profession et permettrait à nos collègues vendeurs d’intrants de travailler en toute légitimité aux yeux de cette dernière.

Il est dommage que notre belle profession méconnue apparaisse dans l’oeil du public avec une si mauvaise perception. Au moment où le Québec a de plus en plus besoin de la compétence de tous les agronomes, il est dommage que l’attitude de notre ordre professionnel nuise au développement de notre profession. Je souhaite que les instances de l’Ordre des agronomes aient le courage d’agir avant que nous perdions complètement la confiance de la population.