Déchéance ou dignité, espérance ou résignation

J'aurai 73 ans cette semaine et je suis terrifiée à l’idée de mourir dans cette société indifférente aux autres, préoccupée de revenus et de rentes, incapable d’instruire ses enfants et de soigner ses malades. Me retrouver un jour incapable de veiller à mon propre bien-être, par manque de lucidité, d’autonomie physique ou financière, éloignée du monde des vivants, quelque part entre la salle d’attente bondée du médecin et le cimetière, seule et inapte à réclamer ma délivrance, je crois que j’aimerai mieux mourir de ma propre main et à mon heure.

Pessimisme ou lucidité ? Je voterais pour la lucidité, aiguisée par ce qu’on apprend tous les jours, ces horreurs qui méritent à peine un entrefilet, ces personnes proches de moi, mortes d’une manière tout à fait innommable, l’une par prolongement indu de sa déchéance, l’autre dans des souffrances terribles pourtant évitables, mais qu’on ne saurait interrompre sans passer en jugement.

Ce n’est pas en parlant des « aînés » plutôt que des « vieux » que la société prouve sa maturité, son évolution, son ouverture aux autres. Autrefois, les vieux demeuraient jusqu’à la fin dans leur maison, sous leur toit, entourés des leurs. Aujourd’hui parqués dans un secteur d’hôpital où les visites des médecins sont aussi rares que celles des proches, en « attendant » la joie suprême d’avoir une place dans un vrai mouroir où, du moins, on ne leur contestera pas le droit d’occuper un lit (et encore !), ces aînés servis à la moderne ont-ils le choix de vivre — si tant est que ça s’appelle vivre — ou de mourir ?

La mort cérébrale, on la connaît, du moins théoriquement. On sait que la personne peut sembler vivante, mais que le cerveau ne fonctionnera plus, et ce, sans rémission possible. Alors comment appelle-t-on la perte totale de toute lucidité comme dans la maladie d’Alzheimer ? Quand ma propre mère ne parle plus, ne me reconnaît plus, a désappris comment s’asseoir, comment manger, comment communiquer, comment se plaindre ? Moi, je prétends que c’est aussi une mort cérébrale et que la seule l’expression anticipée du désir de l’aide médicale à mourir doit suffire pour mettre fin à cette vie qui n’en est pas une.

Vivre dans la dignité

Avant de mourir dans la dignité, j’imagine qu’il serait normal de vivre dans la dignité. Or, que penser du bain hebdomadaire consenti à l’invalide soumis au bon vouloir des autres ? Est-ce traiter une personne âgée avec dignité que de ne pas lui donner au moins les mêmes soins qu’à un tout-petit ? Et qui oserait prétendre qu’un bain par semaine suffit à un jeune enfant ?

Quand je sais qu’une personne mourante s’est vu offrir, par son médecin, une maison où l’on offre les soins palliatifs, mais que son conjoint et ses trois enfants adultes s’y sont opposés pour la garder à la maison jusqu’à la fin, j’affirme qu’il s’agit d’une prise d’otage.

Quand le vieil homme ou la vieille dame entre dans un foyer d’une sorte ou d’une autre, n’est-ce pas le plus souvent ses proches qui en ont pris la décision ? De même, les quelques menus objets qui garniront désormais sa chambre, ce seul espace qui lui restera, par qui donc seront-ils choisis ? Que reste-t-il à celui ou celle dont la descendance n’a ni coeur ni entrailles ? Le mouroir le moins cher, le plus surpeuplé, surtout le plus éloigné, car l’éloignement est la meilleure des excuses pour abandonner le vieux.

Et pendant que le système de santé se contente d’enregistrer les statistiques sur le vieillissement de la population, qu’il n’y peut rien si la plupart des gens vieillissent en même temps, on décrète qu’il est légitime que l’État aide les personnes stériles à produire un enfant, que c’est un droit que d’engendrer, peu importe le coût.

Pessimiste, je le suis sans doute. Mais moi, je sais que je suis terrifiée. Peut-être y a-t-il quelqu’un qui serait apte à me rassurer ?