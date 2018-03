Que deviendra le Bloc québécois?

Comment expliquer qu’un parti qui vient de faire une des meilleures campagnes de financement des dernières années et qui maintient un haut niveau de soutien dans l’opinion publique vive une crise interne qui amène sept députés à s’en dissocier ? Certains se réfugient derrière l’argument facile du manque de leadership de sa chef. Mais de mon point de vue, cette crise s’enracine dans l’histoire du Bloc et reflète ses ambiguïtés idéologiques. Comme toutes les crises, celle-ci sera salutaire dans la mesure où elle clarifiera la mission du Bloc.

Fondé dans le contexte de l’échec du référendum de 1980 et de l’accord du lac Meech, ce parti s’était fixé pour mission de défendre les intérêts du Québec et de contester la légitimité du fédéralisme canadien. Il devait occuper la scène fédérale pour équilibrer le rapport de force entre le Québec et le Canada en empêchant les députés qui représentent le Canada au Québec de se servir de leur pouvoir pour combattre l’émancipation politique du Québec comme cela s’était produit au référendum de 1980. Les élus du Bloc devaient défendre les intérêts du Québec en attendant que les Québécois choisissent de se donner un pays.

Cette ambition n’étant plus à l’ordre du jour depuis le début du XXIe siècle, le Bloc a dû se redéfinir. Sous la direction de Gilles Duceppe, son action s’est éloignée de la logique de libération nationale et s’est recyclée dans le nationalisme minoritaire et la défense des intérêts à court terme de groupes particuliers de la société québécoise. Au lieu d’être une force politique au service de la promotion de l’indépendance, le Bloc est devenu une force de pression au service du changement social dans les limites imposées par le régime fédéral. En raison de ce positionnement, il n’est pas étonnant qu’en 2011, les Québécois aient cru que le NPD serait plus efficace dans la promotion des intérêts sectoriels puisqu’il pourrait exercer le pouvoir. Défendre les intérêts du Québec à Ottawa avait un sens tant et aussi longtemps que l’option de l’indépendance était à l’ordre du jour, mais à partir du moment où le parti frère provincial se limitait à vouloir gérer une province, l’utilité du Bloc perdait de son sens. C’est le message clair que les Québécois ont envoyé en 2011.

Une vocation

Depuis, le Bloc se cherche une vocation. Que veut dire défendre les intérêts du Québec alors que les fédéralistes canadiens dominent l’espace public et que les souverainistes ne veulent plus défendre leur option ? Cela condamne les députés du Bloc à se mettre à la remorque des événements, à n’avoir aucune initiative et à accepter les termes du débat posés par ses adversaires. Au lieu de continuer à faire comme avant et de jouer à l’autruche en pensant que la donne n’a pas changé, certains dirigeants du Bloc tentent de redéfinir sa mission pour le sortir des ornières du nationalisme et en faire une force active au service de l’accession à l’indépendance. L’arrivée de Martine Ouellet à la direction de ce parti a concrétisé cette réorientation et a cristallisé forcément les oppositions de ceux qui creusent les mêmes sillons jusqu’à l’épuisement final.

Le Bloc a besoin d’un nouveau souffle, d’un nouvel horizon, et ce nouveau carburant qui peut lui donner une erre d’aller, c’est de tenir un discours qui fait la critique du régime et qui explique aux Québécois ce que l’indépendance et la récupération de tous les pouvoirs permettra de faire. Le Bloc doit être combatif et non pas défensif. Il ne s’agit plus de servir de signal d’alarme aux politiciens canadiens pour leur dire qu’il ne faut pas aller trop loin, ou comment il faudrait faire pour satisfaire les intérêts du Québec ; cette stratégie est dépassée et néfaste parce qu’elle ne réussit qu’à légitimer le régime canadien aux yeux des Québécois. Servir les intérêts du Québec dans le contexte actuel ne peut signifier que le rôle du Bloc servira à minimiser les pertes, à proposer des accommodements, des réformes ou des ajustements aux politiques fédérales pour répondre aux intérêts des groupes d’intérêt. Cette logique d’action ne peut avoir comme effet que de faire accepter le Canada comme gestionnaire du bien-être des Québécois, et de ce fait nier la nécessité de l’indépendance.

Les tensions que vit le Bloc québécois en ce moment découlent de cette contradiction que représente la défense des intérêts du Québec à Ottawa alors qu’à Québec, il y absence de force politique active en faveur de l’indépendance. Le Bloc vit le conflit entre la logique nationaliste qui mène à l’intégration au système canadien et la logique de l’émancipation nationale. Le Bloc ne pourra survivre qu’en choisissant de se mettre au service de l’intérêt national, c’est-à-dire de la défense et de l’illustration du projet d’indépendance. Son programme doit servir à penser ce que sera le Québec indépendant, à montrer aux Québécois comment les fonctions régaliennes de l’État canadien seront exercées dans le Québec indépendant, ce qui n’empêche pas de prendre position sur les enjeux à court terme. Il s’agit de recalibrer le discours sur l’objectif fondamental pour mieux faire avancer le projet de pays.