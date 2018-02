Bloc québécois: redevenons contagieux

Le Bloc Québécois est un grand parti, au service d'une grande cause. L'indépendance du Québec n'est pas seulement un «projet» intéressant, c'est une réponse concrète, pragmatique, pérenne, réaliste et urgente à différents problèmes que vit le Québec depuis toujours.

Depuis trop longtemps, les hésitations, indécisions et reports envoient un message dévastateur à la population du Québec : l'indépendance est un projet comme un autre ! Si, même les indépendantistes n'en parlent qu'entre eux, ou, comme une chose qui arrivera peut-être un jour, si les astres s'alignent, il est bien évident que personne n'embarquera. Nous devons lui donner l'élan qu'il mérite. La fougue et la passion qui conviennent. Et surtout mettre de l'avant, en tout temps et en tout lieu, les avantages uniques qui viennent avec le fait d'être maître de sa destinée. Il est plus qu'urgent que notre projet devienne contagieux.

Le français recule, le Canada n'atteindra jamais ses cibles de réduction de GES tel que promis par sa signature au bas de l'accord de Paris, nos sièges sociaux déménagent, le Québec-province ne parvient pas à soigner convenablement sa population, le Canada donne des congés de taxes à des multinationales omnipuissantes, des travailleurs de l'industrie de la navigation sont constamment menacés de chômage dû à la planification arbitraire du gouvernement fédéral, etc. Bref, la pertinence d’élire des indépendantistes à Ottawa n’est plus à démontrer.

Hélas, lundi dernier, une crise entre une majorité de l’aile parlementaire du Bloc québécois et le camp de la cheffe Martine Ouellet a éclaté. Une fois de plus, un parti indépendantiste fait parler de lui dans l’actualité pour les mauvaises raisons et une fois de plus, notre lien de confiance envers la population se trouve ébranlé.

Appel au dialogue

Cette situation doit cesser. Il ne s’agit pas ici de distribuer les blâmes, mais plutôt d’appeler à un dialogue qui réglerait définitivement la situation et qui permettrait au parti de respirer de nouveau ainsi que de se préparer à l’élection de 2019. Travaillons une bonne fois pour toute à trouver l’équilibre entre la promotion de l’indépendance et la défense des intérêts du Québec, entre les besoins des instances nationales et locales, entre les ressources dévolues aux députés et à la cheffe.

Si comme militants, nous n’apprenons pas à travailler ensemble dès maintenant, le Bloc risque fort de ne pas survivre à la prochaine échéance électorale fédérale. Tous les députés actuels et les militants risquent de perdre un véhicule qui a tant fait pour le Québec et qui a le potentiel de continuer à offrir de grands services aux Québécois. C’est l’avenir de notre parti et l’image de notre mouvement que nous jouons en ce moment.

Par ailleurs, le Bloc est le seul parti politique qui compte dans ses rangs des militants souverainistes de tout horizon, du Parti québécois, de Québec solidaire, tout comme des gens qui ne s’identifient pas à un parti politique sur la scène provinciale. Il est normal, dans ces circonstances, que des désaccords apparaissent. Nous devons toutefois apprendre à les gérer et à appliquer des mécanismes internes de gestion de conflits sans que cela fasse constamment les manchettes. Le Bloc est une grande famille diversifiée et cela doit devenir non pas notre faiblesse mais une véritable force.

Les députés, tout comme sa Chef, sont d’abord des militants qui, grâce au travail acharné de leurs pairs ont réussi à se faire connaître, puis élire. Ainsi, ces derniers sont redevables envers leur base militante et tous ceux qui les ont porté au pouvoir.

Nous, travailleurs acharnés, citoyens, bénévoles et militants vous sommons, de vous asseoir, avec en tête une véritable ouverture d’esprit et une volonté renouvelée de régler définitivement vos différents et de cesser la guerre fratricide qui se joue présentement afin que l’on puisse continuer d’aller de l’avant.

Signataires: Vincent Francois, président du Bloc Québécois Salaberry-Suroît, André Côté, président du Bloc Québécois de Beauce, Alain Bernier, président du Bloc Québécois Longueuil Charles-Lemoyne, Olivier Pouliot-Audet, président du Bloc Québécois Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, Jean-Pierre Émond, président du Bloc Québécois de la Pointe-de-l'Île, Gaston Carmichael, président du Bloc Québécois de Gatineau, André Parizeau, président du Bloc Québécois d'Ahuntsic-Cartierville, Marthe Lapierre, présidente du Bloc Québécois de Shefford, Christian Rivard, président du Bloc Québécois d'Abitibi-Témiscamingue, Pierre-Alain Hoh, président du Bloc Québécois Beauport-Côte-de-Beaupré-Ile-d'Orleans-Charlevoix, Sophie Stanké, Julien Bousquet, membre de l'exécutif du Bloc Québécois Longueuil St-Hubert, Philip Lapalme, Barbara Hernandez, Keven Néron, Jean Bouchard, Julie Pagé et Emmanuelle Lanctôt.