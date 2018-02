La liberté de religion passe par la liberté de critiquer la religion

Croire ou ne pas croire est l’acte libre d’un esprit libre. Cela veut dire deux choses : d’abord, tout individu est libre d’être athée, chrétien, juif, musulman ou hindouiste, et doit reconnaître à autrui le même droit ; ensuite, la foi religieuse et l’incroyance ne sont pas des absolus scellés dans l’infaillibilité, imperméables à toute critique. Au contraire, c’est l’honneur d’une religion de se soumettre au libre arbitre, au doute et au jugement de ses adeptes et des adeptes d’autres convictions.

Une religion figée dans ses dogmes se sclérose, elle devient fanatisme, elle se rend insupportable à l’endroit de ses adeptes et agressive à l’égard des mécréants, elle répond à la critique par l’anathème et l’excommunication : quiconque se permet, par exemple, de signaler l’incompatibilité de l’islam avec l’autonomie des individus ou avec la liberté de la femme est immédiatement, et sans appel, accusé d’islamophobie.

À ce propos, le vocable « islamophobie » est, aujourd’hui, employé à tort et à travers. Il y a islamophobie quand l’islam et les musulmans sont la cible de discours haineux et victimes d’actes criminels, non pas lorsque la doctrine coranique est sujette à des interprétations variées qui ne plaisent pas à tel ou tel fondamentaliste. En outre, toute généralisation est susceptible de crisper les rapports entre les adeptes de diverses croyances : ce n’est pas parce qu’un individu assassine des musulmans en prière que tout le Québec doit être marqué du sceau de l’infamie.

En revanche, ouverte à la critique, une religion s’enrichit d’apports divers, car tout débat est créateur d’idées, et de la contradiction surgit l’éclat de la nouveauté. Par ses critiques incisives des pratiques de la papauté, le protestantisme a beaucoup fait pour renouveler le catholicisme dans les esprits et les mentalités. Comme toute chose ici-bas, la religion est humaine quand bien même sa finalité est métaphysique : ce sont des hommes et des femmes qui la vivent, qui lui donnent fond et forme, qui l’imprègnent du caractère des siècles.

Pour les chrétiens d’aujourd’hui, la femme n’est plus subordonnée à l’homme, elle existe, pense, agit, assume sa liberté au même titre que l’homme : que certains théologiens et autres dignitaires de l’Église refusent de comprendre cette révolution ne devrait pas empêcher le croyant de fustiger leur attitude d’un autre temps et de continuer à assumer sa foi. Le chrétien ou l’athée qui critique la vieille doctrine de l’Église relative aux femmes ou à la contraception n’est pas pour autant un christianophobe : au contraire, il est d’autant plus chrétien qu’il exerce son libre arbitre, participe au débat et enrichit sa foi. Il n’y a pas de spiritualité authentique sans le doute qui interpelle, le questionnement qui dérange, le sens de la découverte, le choc des idées, le frémissement des mentalités.

Le croyant n’est pas un béni-oui-oui agenouillé devant le dogme, pas plus que l’athée n’est un mécréant enfermé dans un corset idéologique : l’un et l’autre sont des êtres libres en quête de vérité.