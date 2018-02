Les études québécoises: l’international en partage

Le Devoir, dans son édition du 12 février dernier, a publié la lettre que les membres du conseil d’administration de l’Association internationale des études québécoises (AIEQ) ont adressée au premier ministre du Québec, Philippe Couillard. Cette lettre se présente à la fois comme un témoignage et une requête. Au moment où l’AIEQ fête son vingtième anniversaire, ses animateurs ont à faire face à une diminution de 40 % de la subvention du gouvernement, qui passera à 83 000 $. Ils fondent leur démarche sur un solide bilan et un vaste réseau de quelque 3000 chercheurs. Ma voix, personnelle et donc modeste, se joint à la leur.

De retour, en 1999, d’un séjour universitaire de recherche et d’enseignement d’une année au Québec, il me fut alors confié, à l’Université de Bordeaux, la direction du Centre de recherche et d’étude sur le Canada et le Québec en sciences sociales. C’est à ce titre que j’ai eu d’emblée le plaisir d’organiser un séminaire de travail à l’occasion de la visite de Robert Laliberté, qui venait de prendre la direction d’une jeune AIEQ dont il a fait, au cours d’une très entreprenante mission de dix-sept ans, un acteur de la paradiplomatie québécoise.

Il ne m’appartient évidemment pas de dire quels devraient être les choix budgétaires du gouvernement québécois. Je tiens simplement à rendre compte de l’importance qu’a occupée l’étude du Québec dans le parcours d’un chercheur européen. S’il me fallait retenir deux moments propres à encadrer cet itinéraire, je retiendrais d’abord celui de ma première mission de recherche, qui fut consacrée, au cours de l’automne 1976, à l’étude de la transformation du catholicisme québécois.

Le second moment date de quelques jours : le 9 février dernier, j’ai participé, à l’Université Paris II – Panthéon Assas, à un jury de soutenance de thèse de doctorat en science politique qui avait pour titre : Projection internationale des entités fédérées : comparaison des politiques internationales en matière de climat du Québec et de la Wallonie. La grande qualité de cette étude de Grégoire Gayard n’était pas étrangère aux fructueux séjours réalisés dans deux laboratoires de recherche, à Montréal et à Québec. Entre ces deux dates, je pourrais évoquer quelques dizaines de missions de recherche, consacrées à l’étude des relations entre religion[s] et politique, à la transformation de l’État québécois ou à l’entrepreneuriat industriel beauceron.

Singularité de la société québécoise

Pourquoi avoir accordé une attention si constante au Québec ? Je retiendrai deux raisons. La première tient à la singularité de la société québécoise, pour ne pas dire à sa « distinction »… On peut évidemment penser immédiatement, et à juste titre, à la culture et à la langue, mais il y a plus ; il suffit pour s’en convaincre de comparer le Québec à d’autres provinces du Canada, par exemple en ce qui concerne les structures étatiques, la gestion de l’immigration, le rôle joué par l’économie sociale et solidaire, l’organisation agricole… Le Québec est un véritable laboratoire, apte à faire partager sa conception interculturelle du vivre-ensemble en contexte métropolitain ou sa vision d’un fédéralisme asymétrique toujours en construction. La seconde raison réside dans la richesse, la diversité et l’ouverture du milieu universitaire ; toujours, j’ai rencontré des collègues avec qui échanger, confronter des projets, organiser des coopérations internationales, inviter des étudiants… La situation géopolitique du Québec le constitue en une plateforme sans réel équivalent dans le monde de la recherche, au croisement des savoirs qui se développent dans les Amériques et en Europe et qui gagnent ainsi au jeu d’une fructueuse hybridation.

L’AIEQ avait naguère pour devise : « Universaliser la singularité », mot d’ordre mobilisateur et qui vaut bien au-delà des seuls cercles universitaires. Ce que mes nombreux séjours au Québec m’ont sans doute d’abord appris, c’est l’extrême vitalité de cette singularité et donc aussi les vertus de la comparaison. C’est pourquoi il peut être de la responsabilité de dirigeants politiques de continuer à offrir aux chercheurs de tous les continents une solide tête de réseau. L’action que poursuit l’équipe de Chantal Houdet, à la direction de l’AIEQ, apporte la preuve tangible d’un profitable retour sur investissement. En annexe de sa thèse, G. Gayard a eu la bonne idée de placer la célèbre allocution prononcée par Paul Gérin-Lajoie le 12 avril 1965 devant les membres du corps consulaire de Montréal ; le ministre de l’Éducation de Jean Lesage y invitait au développement sur le plan international des compétences internes assumées par le Québec. Un tel schème de pensée et d’action peut encore valoir, aujourd’hui, pour les études québécoises…