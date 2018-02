De l’acte de déboulonner les monuments du passé

Tout récemment, la statue du général britannique Edward Cornwallis, le fondateur de la ville d’Halifax, s’est vu déboulonner, tombant de son piédestal plus de 240 ans après sa mort. Critiqué pour son traitement des peuples amérindiens, Cornwallis avait notamment décrété dans sa proclamation du 2 octobre 1749 qu’il offrirait une prime à quiconque lui ramènerait un scalp de Micmac, homme, femme ou enfant. Au-delà de ce type de déboulonnement, les changements profonds attendus des sociétés se font toujours attendre.

Edward Cornwallis n’est pas le seul à s’être fait renverser dans l’histoire. L’été dernier, la statue du général sudiste Robert Edward Lee, située à Charlottesville, en Virginie, a été démantelée pour les positions et les actes assumés du personnage en faveur de l’esclavage. Malgré le rassemblement de sympathisants nazis, qui ont manifesté leur désaccord de voir la statue de Lee être reléguée aux oubliettes, le temps a fait son oeuvre — il évolue sans cesse sur le plan des valeurs et des us et coutumes — en donnant raison aux opposants du général, qui le considèrent comme un raciste et un suprémaciste blanc. Ce qu’il était.

Avant eux, le dictateur Joseph Staline a subi le même sort. Maître incontesté de l’URSS, il implante un système de dénonciation et de purges contre toute personne mettant en doute son pouvoir. Une fois ses opposants écartés, le culte de la personnalité du « petit père des peuples » s’éveille, des centaines de statues du camarade suprême apparaissent en URSS. En 1956, trois ans après le décès de Staline, son successeur, Khrouchtchev, dénonce lors du XXe congrès du Parti communiste les agissements inhumains du dictateur pendant toutes ces années. Khrouchtchev vante les mérites du communisme, mais avoue les dérapages du régime en mettant la faute sur la personnalité de Staline. À partir de 1961, les statues à son effigie sont renversées. Bien d’autres cas pourraient être cités.

Une réflexion s’impose

Il y a lieu de se questionner sur la véritable portée de ces déboulonnements à travers l’histoire, ceux du passé comme ceux à venir. Au-delà du renversement de ces monuments dont la base grouille de vers, peut-on espérer déceler si ces actes provoquent un changement profond au sein de la société ou si, bien au contraire, la trame de fond reste la même ? Faire chuter ces personnages historiques pour leurs gestes s’avère à première vue un acte libérateur, mais au fond, qu’en est-il réellement ? Déboulonner ces statues peut servir une cause autre que celle des premiers opprimés. Ce geste peut en effet servir à donner bonne conscience aux êtres détenant le pouvoir dont nous sommes, tout en prêchant une morale infaillible provoquant l’effacement de toute trace du passé, forçant ainsi les changements sociaux à demeurer sur l’accotement.

Au lendemain du congrès du Parti communiste, des intentions de changements sont exprimées, les victimes du stalinisme font entendre leurs voix, revendiquant la réparation des erreurs du passé par l’avènement d’un régime plus humain. Mais le Parti communiste est infaillible. Malgré les reproches adressés au cadavre de Staline, le parti résiste au changement. En réponse aux pays de l’Est qui ont soif de liberté et d’émancipation, Moscou répond en envoyant ses blindés. Les véritables changements allaient surgir 30 ans plus tard, à la chute du mur de Berlin et du système communiste.

Avons-nous besoin de noircir du papier concernant le pays de l’Oncle Sam ? La chute du général Lee n’apportera pas avec lui à court ou à moyen terme la fin de la discrimination et du profilage racial aux États-Unis. Les Américains ont porté au pouvoir un président qui veut redonner le pouvoir à l’Amérique blanche protestante. Ses propos disgracieux envers les minorités culturelles et les femmes, partagés par encore trop d’Américains, ramènent la raison à l’âge de pierre, dans les bas-fonds de la nature humaine.

Quant à Cornwallis, ce personnage qui cultivait une haine envers les Micmacs et les Acadiens, il a bel et bien été renversé, mais au fond, le quotidien parsemé de misères des principaux opprimés est-il au tapis ? Hélas, non. Les communautés autochtones pleurent actuellement la mort d’un des leurs ; ils ragent contre la décision irrationnelle d’un jury. Colten Boushie est mort d’un coup de feu à la tête tiré par Gerald Stanley, un Blanc de la Saskatchewan. Un jury composé de 12 membres a déclaré l’homme non coupable, prétextant que Stanley n’avait pas l’intention de tuer le jeune autochtone et que le coup de feu était accidentel. Un autochtone aurait-il été acquitté ? D’un côté, la Commission de vérité et réconciliation tente de réparer l’irréparable, de l’autre, le système judiciaire canadien dérape encore et encore.

Nous pouvons bien faire basculer les Cornwallis, Lee et Staline de ce monde. Mais tant que le pouvoir ne sera pas redonné aux opprimés, tant que nos cerveaux de dominés ne seront pas déprogrammés, les statues resteront bien ancrées dans nos têtes.