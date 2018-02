Pourquoi les enseignantes décrochent

Dans son édition du 20 janvier, Le Devoir consacrait un article « aux professeurs qui décrochent ». Une des enseignantes interrogées, Andrée-Anne Laberge, 30 ans, enseignante en adaptation scolaire sur la Rive-Sud, raconte qu’elle « vogue de contrat en contrat depuis la fin de ses études en 2013 ». Comment expliquer qu’elle n’ait pas encore obtenu sa permanence ? Qu’elle ne sache pas, chaque année, avant la fin du mois d’août, « dans quelle école et dans quelle classe [elle devra] aller ». Comment planifier son enseignement, ses maternités, son avenir devant tant d’incertitudes et d’insécurité.

Sa situation n’est pas exceptionnelle. Selon les données du ministère, 42,8 % du personnel enseignant dans nos commissions scolaires est à statut précaire. C’est plus d’un tiers (37,3 %) des professeurs à la formation générale des jeunes, qui doivent attendre entre 7 et 10 ans avant d’obtenir leur permanence. La situation est encore plus dramatique à la formation générale aux adultes (FGA) (74,6 %) et à la formation professionnelle (FP) (73,8 %). Et l’importance de ces deux derniers secteurs est loin d’être négligeable. À la Commission scolaire de Montréal, près d’un tiers des élèves sont inscrits à la FGA et à la FP. Pourtant, il n’y a pas « pénurie appréhendée » d’étudiants au cours des prochaines années, ni au secteur des jeunes ni à celui des adultes.

Gains syndicaux

Bien sûr, au fil des ans, les syndicats ont arraché au gouvernement la création de listes de rappel selon l’ancienneté, mais il faut avoir été témoin, à la rentrée scolaire, de l’anxiété palpable qui se dégage d’une session d’affectations réunissant plusieurs centaines d’enseignantes par commission scolaire, qui attendent fébrilement de voir si une de leurs collègues, malheureuse dans son école, n’utilisera pas son droit de se prévaloir de son ancienneté pour réclamer leur poste, entraînant par le fait même une cascade de supplantation, réduisant à néant les intenses heures de négociations informelles de l’été entre collègues pour s’assurer de retourner à la même école.

Toujours selon l’article du Devoir, l’autre grand motif de désaffection, ce sont ces « classes ordinaires qui accueillent davantage d’élèves ayant les plus grandes difficultés d’apprentissage ou de comportement ». Quelle en est la cause ? Une plus grande complexité des programmes ? Internet, les cellulaires et autres changements sociétaux ? Ou bien une dégénérescence intellectuelle collective ?

Que non ! La cause est archiconnue. Mais personne ne veut la reconnaître. Au secondaire, 21,5 % des élèves fréquentent l’école privée, financée à plus de 70 % par des fonds publics. Pour mesurer l’ampleur de la saignée, rappelons qu’en 1970-1971, cette proportion s’élevait à seulement 5,2 %. Plus significative encore est sa concentration dans certaines commissions scolaires. Au Québec, 80 % des enfants francophones vivent sur le territoire de seulement 30 commissions scolaires. Or, en moyenne, 26 % de ces enfants fréquentent le secondaire privé. Cette proportion atteint 35 % en Estrie, 39 % à Montréal et 42 % à Québec.

La présence du privé a des répercussions sur l’offre de projets particuliers dans les écoles publiques. Depuis 1980, leur nombre a explosé. En 2007, le Conseil supérieur de l’éducation estimait à 20 % la proportion d’élèves inscrits dans des projets particuliers sélectifs. Leur augmentation n’est évidemment pas sans lien avec la présence du secteur privé. Une présence plus importante d’écoles privées sur le territoire d’une commission scolaire tend à stimuler la création de projets particuliers.

L’effet total de ce double écrémage est que la moitié des élèves, au secondaire, ne se trouve plus dans la classe ordinaire publique ! Par voie de conséquence, le nombre d’élèves connaissant des difficultés d’apprentissage augmente proportionnellement, pour atteindre une moyenne de 20 % de la classe. La situation est si dramatique que, dans son Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2014-2016, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) a tiré la sonnette d’alarme en déclarant que « notre système scolaire, de plus en plus ségrégé, court le risque d’atteindre un point de bascule et de reculer sur l’équité ».

Solution simple

Encore une fois, la solution est assez simple : mettre fin aux subventions publiques des écoles privées, ce qui aurait pour effet de ramener la grande majorité des élèves dans les écoles publiques, établissant une nouvelle mixité entre bons, moyens et moins bons élèves dans des classes hétérogènes, dont il est prouvé qu’elle ne conduit pas à un « nivellement par le bas », et ce qui allégerait grandement la tâche des enseignantes.

Réglons ces deux questions, la précarité à l’emploi et les subventions publiques aux écoles privées, et on mettra fin à une situation où 20 % des nouvelles enseignantes quittent la profession au cours des cinq premières années. Pourquoi ne le fait-on pas ? Parce que les instances des partis politiques, appelés à former le prochain gouvernement, sont dominées par cette strate sociale dont les enfants fréquentent l’école privée !