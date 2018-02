Les familles ne sont pas une marchandise électorale

Récemment, le gouvernement Couillard a rendu publiques différentes mesures qu’il compte mettre en place afin d’améliorer la qualité de vie des familles. Pour les parents, toute politique susceptible de faciliter la conciliation de la vie familiale avec les responsabilités professionnelles et les études est certainement la bienvenue.

Dans un avis scientifique publié en 2013 pour le compte de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), nous avions d’ailleurs proposé un assouplissement du congé parental, de même qu’une révision des normes du travail pour permettre aux travailleuses et aux travailleurs d’avoir accès à plus de congés rémunérés pour des raisons familiales et à une période de vacances plus longue.

Nous devrions donc nous réjouir des annonces récentes du gouvernement actuel. Nous accueillons toutefois ces intentions avec une certaine retenue. D’une part, nous croyons, comme d’autres acteurs intéressés par la situation des femmes et des familles, que la question complexe de la conciliation travail-famille ne doit pas être traitée à la pièce. Elle devrait plutôt faire l’objet d’une politique spécifique qui traduit un engagement social et politique envers les familles québécoises. À ce titre, les études sur les effets des politiques montrent qu’il est difficile d’évaluer les impacts d’une mesure prise isolément. De plus, il faudra attendre les détails de la mise en oeuvre de ces programmes afin de pouvoir saisir pleinement leurs bienfaits pour les mères, les pères et les autres intervenants impliqués.

Exercice électoraliste

Notre plus grande critique vise toutefois l’exercice électoraliste auquel se prête le gouvernement de monsieur Couillard avec l’annonce de ces mesures visant les familles. Disons d’emblée que le Parti libéral n’est pas le seul à courtiser les familles en cette période préélectorale. De son côté, le Parti québécois entre en opération de séduction en parlant de services de garde. Il suggère de revenir à un tarif de garde unique, peu importe le revenu des parents, et de diminuer le coût pour un deuxième enfant. Dans le cas d’un troisième enfant ou pour les familles dont le revenu annuel est de moins de 34 000$, le service serait tout simplement gratuit. Dans le camp de la CAQ, le chef, qui se targue de vouloir former un gouvernement des familles, reste plutôt discret sur les moyens qu’il compte mettre en place.

Or, nous souhaitons rappeler aux femmes et aux hommes politiques du Québec que les familles ne sont pas une marchandise électorale et qu’elles continuent de contribuer au développement démographique, social et économique du Québec au quotidien.

Pourtant, le gouvernement actuel est celui qui a mis en place la modulation des tarifs pour les services de garde, une mesure qui a favorisé le développement des services de garde à but lucratif et qui a ouvert une brèche dans la solidarité sociale envers les familles. Mentionnons également le sous-financement des organismes communautaires oeuvrant avec les familles et pour défendre leurs droits. La précarité financière de ces organismes est lourde de conséquences : trop d’énergie doit être consacrée à la recherche de financement plutôt qu’à répondre aux besoins des familles.

Rappelons finalement que ce sont les femmes et les hommes, les proches aidants, qui doivent compenser le manque d’accessibilité aux services publics ; pensons ici aux services de soutien à domicile par exemple. Il serait donc temps qu’un gouvernement propose une politique de conciliation travail-famille intégrée en début de mandat plutôt que des mesures à la pièce en campagne électorale qui risquent fortement d’être oubliées.