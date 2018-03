Quel féminisme?

Quelle est votre vision du féminisme ? C’est la question que posait Condition féminine Canada (CFC) pour souligner la Journée internationale des femmes, la semaine dernière. Pour l’occasion et pour lancer sa campagne #MonFéminisme, CFC a produit cinq vignettes publicitaires où cinq personnes partagent en quelques mots leur point de vue.

Une femme dit que, pour elle, le féminisme, c’est « faire entendre sa voix », une autre, que « la peur, ça suffit » et une troisième, que c’est repousser « les limites du possible ». Un homme se présente comme un « allié de l’égalité entre les sexes ». Et il y a la cinquième vignette qui montre une jeune femme portant un hidjab et qui affirme que son féminisme « veut dire l’égalité pour toutes et tous ».

Cette dernière publicité a fait des vagues, même choqué, non sans raison. Une telle image aurait été pertinente pour revendiquer l’égalité de traitement des minorités religieuses. Ou encore pour promouvoir la participation de toutes les femmes à ce débat, sans égard à leur statut économique, à leur origine ou à leur religion. Mais pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ?

Le port du hidjab est le symbole le plus connu de la différence de traitement entre hommes et femmes au sein de l’Islam. Un courant important y soutient que les femmes, et non les hommes, doivent se soumettre à des contraintes vestimentaires, l’envers du message que CFC a associé à cette femme.

Cette dernière est peut-être féministe, là n’est pas la question. Et il ne s’agit pas non plus de mettre en doute la liberté de choix des femmes de porter ce qu’elles veulent, y compris des symboles religieux. L’exercice de cette liberté de choix que défendent les féministes ne veut toutefois pas dire que les choix sont, eux, féministes. Le choix du hidjab ne peut l’être puisqu’il exprime l’acceptation d’une inégalité entre les sexes, comme le sont bien d’autres pratiques et symboles religieux, pas seulement musulmans.

Il est important de rappeler que la liberté de choix invoquée pour défendre le port du hidjab a un corollaire qui est la liberté des filles et des femmes de choisir de ne pas le porter. Or cette liberté n’est pas toujours respectée, parfois au prix de la sécurité physique de ces femmes et jeunes filles. Et que dire du message que le Canada envoie ainsi à l’étranger où, en Iran et en Arabie saoudite, des femmes se battent contre l’obligation de porter le voile ?

Avec cette vignette, CFC fait preuve de confusion, mêlant lutte pour l’égalité des femmes et celle pour l’égalité de traitement des minorités religieuses. CFC veut se montrer inclusive, ce qui est bien, mais cela ne doit pas se faire au détriment d’une défense cohérente de l’égalité entre hommes et femmes.