Boissons alcoolisées sucrées: trop peu, trop tard

Québec interdira la vente de boissons à haute teneur en alcool dans les dépanneurs et les épiceries à la suite du décès accidentel de la jeune Athena Gervais. Il faudra en faire beaucoup plus pour assurer la sécurité de nos jeunes.

La décision de confiner les boissons à forte teneur en alcool et en sucre aux tablettes de la Société des alcools du Québec (SAQ) est une sage décision, mais comme elle est tardive. Si seulement Québec avait pris conscience du problème avant qu’une cannette maudite de FCKD UP soit mise en cause dans la mort d’Athena Gervais, 14 ans.

Éduc’alcool et d’autres spécialistes de la prévention des usages à risque dénoncent depuis un bon moment ces boissons pernicieuses au marketing insidieux. « Les fabricants font tout pour attirer les plus jeunes consommateurs et l’État fait preuve d’un laxisme incompréhensible en présence d’un danger amplement démontré », déplorait Éduc’alcool avant la mort d’Athena Gervais.

L’ajout de sucre et de stimulants dans ces boissons vise à masquer le goût de l’alcool, ce qui fait de ces cannettes des bonbons liquides pour adolescents en quête de sensations fortes. Les fabricants et les détaillants vous diront qu’ils ciblent le marché des 18 à 25 ans, mais c’est de la foutaise. Par le ton, le langage et l’invitation à l’aventure, leurs campagnes de mise en marché frappent en bas de l’âge légal de 18 ans.

Un mort plus tard, un mort de trop, Geloso, le fabricant du FCKD UP, retire son produit des tablettes, en exprimant des regrets pour avoir commercialisé un produit dangereux. Pourquoi l’avoir fait, alors, si ce n’est que par cupidité ?

À l’avenir, il serait plus sage que les fabricants de produits potentiellement nocifs développent un sens de l’éthique en amont de la chaîne de commercialisation. Ces fabricants et les détaillants qui diffusent sans vergogne des publicités incitant à la consommation dans les médias numériques portent aussi la responsabilité de participer aux efforts d’éducation sur les risques associés à d’alcool. C’est trop facile de renvoyer la balle aux jeunes, à leurs parents et aux organismes de prévention.

Québec a fait un pas important mardi en resserrant l’encadrement des stratégies de mise en marché des fabricants, sanctions pécuniaires à l’appui. La Régie des alcools, des courses et des jeux pourra même empêcher la vente et la distribution de certains produits. Mais que dire de Santé Canada ?

Depuis le début de cette affaire, le fédéral fait dans les mièvreries. Ottawa a le devoir d’agir pour limiter le format des boissons à haute teneur en alcool et pour encadrer l’étiquetage et la publicité faite par les détaillants, surtout celle en ligne. Les médias numériques sont-ils devenus des espaces déréglementés où tout est permis, même la prédation publicitaire de clientèles à risque ?

La prohibition et les interdictions ne régleront pas tous les problèmes de surconsommation. Pour les boissons à haute teneur en alcool comme pour tous les autres types de drogues, une approche de santé publique, fondée sur la prévention et la réduction des méfaits, est nettement plus prometteuse à long terme.

L’approche exige de garder en tête que trois variables sont en jeu dans l’abus de substances : les motivations individuelles, les propriétés des drogues (qu’elles soient légales ou illégales) et le contexte de consommation. Les politiques de santé publique doivent agir sur ces trois variables pour atteindre leur but, et viser plus large que les messages fondés sur la modération et l’abstinence. Comme le préconise Jean-Sébastien Fallu, professeur à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal, il faut prévoir des services qui, tels Nez rouge, permettront de limiter les dangers de la surconsommation, car celle-ci, tout comme la prise de risque à l’adolescence, n’est pas appelée à disparaître.