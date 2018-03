L’école selon Proulx: un livre maladroit

Dans un ouvrage provocateur, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, invite à une réflexion sur la création d’un ordre professionnel des enseignants. Une autre fausse bonne idée qui fait trop de chemin chez les libéraux et les caquistes.

Si l’objectif poursuivi par Sébastien Proulx, l’essayiste, était de susciter « une conversation » sur les meilleurs moyens d’atteindre la réussite scolaire, c’est raté. L’auteur de la plaquette Un Québec libre est un Québec qui sait lire et écrire ne peut se dissocier de son statut de ministre de l’Éducation, au sein d’un gouvernement qui a passé les trois premières années de son mandat à négliger l’éducation, avant d’en découvrir les vertus tardives, à la veille des élections, et d’en faire une priorité pour l’avenir du Québec.

Les investissements massifs de la dernière année ne peuvent faire oublier le désengagement initial, qui a laissé un souvenir amer dans l’esprit des parents et du personnel enseignant. D’ailleurs, les principaux syndicats, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ), ont réservé un accueil glacial au livre.

Le ministre Proulx entretient la dialectique des rapports de force, en blâmant, sans nommer personne, les objecteurs de changement. « Nous sommes là, à la frontière du corporatisme. Force est de constater que notre société compte plus de gardiens du statu quo que d’accélérateurs de changements », écrit-il. Sa posologie pour valoriser le métier d’enseignant tient à la création d’un programme d’insertion professionnelle pour retenir les jeunes professeurs (le quart d’entre eux partent avant cinq ans), à l’encadrement de la formation continue, à l’évaluation des professeurs, à l’amélioration des conditions de travail et à la création d’un ordre professionnel.

Le but poursuivi est noble, soit de transformer le métier d’enseignant pour en faire « l’emploi le plus important dans une société » et en réserver l’accès à l’élite intellectuelle du Québec. Cela revient à dire, d’une manière insidieuse, que les problèmes de l’éducation ne relèvent pas de son financement ou des grandes orientations pédagogiques édictées par le ministère de l’Éducation, mais de la présence de professeurs mal formés, pas assez éduqués.

Nous sommes bien loin d’un dialogue constructif. Les syndicats de l’enseignement ont pris le propos du ministre Proulx comme une attaque, non sans raison. Pour eux, la valorisation du métier d’enseignant passe par l’amélioration des conditions de travail : hausses salariales, équilibrage des classes, allègement des tâches, respect du jugement professionnel et autonomie. Les professeurs québécois sont parmi les moins payés au Canada, un problème auquel il faudra bien s’attaquer si l’on souhaite attirer les meilleurs candidats à l’entrée. Le principe du rattrapage salarial ne doit pas devenir le monopole des médecins spécialistes.

L’amélioration des conditions de travail fait partie des moyens de valoriser le métier d’enseignant, mais il faut voir plus large. Des perspectives d’emploi avantageuses permettront d’attirer et de retenir les meilleurs éléments dans le domaine de l’éducation. Il faudra également s’assurer, comme le préconise le ministre Proulx, d’investir dans la formation continue et d’évaluer les professeurs. Les syndicats de l’enseignement n’apprécient guère ces avenues, craignant une érosion de la sécurité d’emploi et l’introduction d’une rémunération au mérite. Il s’agit certes d’un terrain miné, mais les syndicats devront faire preuve d’ouverture et engager une discussion franche sur les meilleures façons de procéder à l’évaluation continue des enseignants, afin d’assurer le maintien des plus hautes normes d’excellence. Il en va de la réussite des élèves.

Le ministre Proulx a malheureusement choisi le chemin le plus court pour y parvenir, en ramenant sur le tapis une vieille idée boudée par les syndicats, soit la création d’un ordre professionnel des enseignants. Le critique de la CAQ en matière d’éducation, Jean-François Roberge, est également favorable à la création d’un ordre, même s’il reconnaissait lui-même dans un entretien à L’Actualité, à l’automne 2016, que cette solution ne garantit pas nécessairement une meilleure réussite des élèves. Les clés de la réussite scolaire forment une énigme complexe, multifactorielle, mais personne ne remettra en question que l’une de ces clés repose sur la compétence des enseignants. Au-delà de la création d’un ordre professionnel, il faudra trouver des moyens d’accroître ces compétences, à toutes les étapes d’une carrière. Des négociations saines et constructives permettront d’y arriver beaucoup plus facilement. À l’inverse, le débat sur la création d’un ordre entraînera des discussions stériles.