Le triomphalisme creux de M. Poutine en Russie

À deux semaines d’une présidentielle qui n’est que pure formalité, Vladimir Poutine a étalé jeudi la puissance militaire et nucléaire « supersonique » et « invincible » de la Russie. Manifestation de triomphalisme belliqueux, certes, à l’enseigne potentielle d’une nouvelle course aux armements. Mais triomphalisme creux : à l’intérieur, il gomme les difficultés économiques que vit le commun des Russes ; à l’extérieur, il fait l’impasse sur le bourbier syrien duquel Moscou peine à s’arracher.

Les Russes ont inauguré le millénaire en élisant Vladimir Poutine. Ils s’apprêtent à lui donner, le 18 mars, les clés du pouvoir pour un quatrième mandat de six ans, dans un contexte de musellement de l’opposition et de popularité personnelle fortement manipulée par la propagande et la saturation de l’espace médiatique. « Un peu de stalinisme, une dose de Russie prérévolutionnaire, une once d’orthodoxie et quelques attributs soviétiques », résume l’historien Mikhaïl Zygar, pour qui « il n’existe plus en Russie de processus politique ».

L’amour de la patrie et la stabilité — lire une fausse stabilité, dans la mesure où le droit au débat démocratique est complètement évacué — sont les piliers politique et idéologique du projet de société poutinien. « Un président fort, une Russie forte », martèlent ses affiches électorales. Mais les piliers souffrent d’une certaine fragilité. Car la démarche poutinienne, si tant est que cette démarche ne soit pas uniquement réactive, est à contre-courant de la société russe, en ce sens qu’au fond, cette dernière n’est plus du tout soviétique, dit encore M. Zygar au journal Libération.

Sans compter que, si le « projet » de M. Poutine consiste à faire miroiter à ses électeurs le rêve de la recréation d’une époque idéalisée où la superpuissance soviétique rayonnait mondialement, cette promesse est loin de recréer le filet social dont jouissaient les Russes dans l’ex-URSS. La corruption, les sanctions occidentales, la manne diminuée des pétrodollars : tout cela fait que l’économie, après les fastes années 2000, s’est essoufflée — et le niveau de vie des Russes avec. Face à cette déprime sociale, le président russe a bien réitéré les engagements vides qu’il fait depuis des années à l’occasion de ses discours annuels au Parlement : doublement des dépenses en santé, augmentation des retraites, réduction de moitié du taux de pauvreté… Personne n’y croit dans un contexte budgétaire du tout-au-militaire.

Dans l’immédiat, les Russes, par conviction ou par résignation, s’apprêtent donc à réélire un homme sans autre projet que celui de rester au pouvoir par populisme ultrapatriotique. De fait, le taux de participation à la présidentielle constituera un enjeu du scrutin alors que l’opposant Alexeï Navalny a appelé ses partisans à descendre dans la rue le 18 mars pour une « grève des électeurs ». On dit que cette participation pourrait être plus faible que jamais : si M. Poutine n’en a cure, il n’empêche que sa légitimité s’en trouvera incontestablement égratignée.

Il y avait quelque chose d’excessif, et peut-être même d’un peu désespéré, dans la démonstration de force de M. Poutine devant le Parlement : « Personne ne voulait nous parler, personne ne voulait nous écouter. Écoutez-nous désormais ! » a-t-il lancé. Il y aurait beaucoup à dire sur le fait que les capitales occidentales ont contribué à faire de M. Poutine l’homme fort qu’il est devenu. Il fut un temps où il cherchait le dialogue avec Washington. Il n’y croit plus. George W. Bush puis Barack Obama ont traité la Russie avec dédain, plus pressés d’isoler Moscou que d’ouvrir des champs de collaboration dans la foulée de l’effondrement de l’URSS.

Il y avait aussi, évidemment, quelque chose de dangereux dans cet étalage de puissance : les experts sont en effet divisés sur le réel degré d’avancement des capacités militaires russes. Difficile d’ignorer pour autant que cela pourrait annoncer une nouvelle course aux armements, vu une posture américaine qui n’est guère moins belliqueuse.

Du reste, le spectacle offert jeudi par M. Poutine ne peut pas faire oublier qu’il semble être en train de s’embourber en Syrie, lui qui disait il y a deux mois que la mission russe y était « fondamentalement accomplie ». Les combats dans la Ghouta orientale ont montré que Moscou a du mal à tenir en laisse le régime de Bachar al-Assad. Ce qui fait que la Syrie est aujourd’hui un peu moins qu’elle ne l’était l’éclatant symbole du retour en force de la Russie sur la scène internationale. Qu’en l’occurrence M. Poutine ne trouve pas bientôt une porte de sortie et l’image dont il s’est enveloppé en souffrira nécessairement dans l’esprit des Russes, dont une majorité, disent les sondages, trouve maintenant que l’aventure a suffisamment duré.