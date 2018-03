Xi Jinping: au centre du centre

Il est arrivé à la présidence en 2012 sur la promesse de replacer la Chine au centre des affaires du monde. Xi Jinping se sera employé à partir de là à concentrer le pouvoir entre ses seules mains, comme avant lui seul Mao avait réussi à le faire. État, parti, armée, économie… Plus rien n’échappe au contrôle de cet homme de 69 ans, reconfirmé dans ses fonctions en octobre dernier pour un second mandat de cinq ans à l’issue du congrès du Parti communiste chinois, lequel avait entériné en grande pompe son « socialisme à la chinoise de la nouvelle ère ».

Dans ce contexte, l’abrogation annoncée dimanche de la limite constitutionnelle des deux mandats présidentiels ne représente en fait que l’aboutissement logique d’un processus de consolidation du pouvoir par lequel M. Xi a passé les six dernières années à s’installer méthodiquement au centre du centre. Avec musellement à la clé de l’opposition sous toutes ses formes.

Quelque autoritaire qu’ait toujours été le système politique chinois à parti unique, il avait au moins reposé à partir des années 1990, avec l’arrivée au pouvoir du président Jiang Zeming, sur un régime de normes institutionnelles, dont les principales ont été la limite de deux mandats — pour éviter le retour d’une dictature personnalisée à la Mao — et l’exercice du pouvoir fondé sur le consensus et une certaine collégialité. Beaucoup ont nourri l’espoir que cette dynamique augurait une Chine encline à élargir les libertés et à se constituer en État de droit.

Au lieu de quoi, la Chine semble maintenant entrer, sous la gouverne d’un président qui s’y voit à vie, dans un cycle à outrance d’arbitraire, d’impunité et de dictature personnalisée. Rien qui vaille pour la dissidence. En même temps que pari risqué pour l’« empereur Xi », disent des sinologues, comme il se trouve au fond à saboter les règles de gouvernance consensuelle qui ont rendu le système autoritaire chinois si résilient. M. Xi ne concentre pas aujourd’hui le pouvoir sans avoir fait le vide autour de lui dans les factions rivales au sein du parti. Que, par exemple, faiblisse radicalement l’économie de consommation dont bénéficie aujourd’hui une grande partie des Chinois, et c’est la seule légitimité de cet État-président qui écopera. Vu sous cet angle, l’homme se fragilise. Qui sait donc quelles conséquences il pourrait en découler ?

Pour l’heure, Xi Jinping s’inscrit dans le prolongement de ce sale phénomène de régression ultra-autoritaire dont Vladimir Poutine en Russie et Recep Tayyip Erdogan en Turquie sont les figures de proue. Un phénomène contagieux que l’élection de Donald Trump aggrave. Fut un temps où les manoeuvres de M. Xi auraient été vivement critiquées dans les capitales occidentales, à défaut d’être accompagnées de mesures concrètes d’obstruction. Qu’il y ait silence de mort aujourd’hui est bien le signe que nos démocraties manquent particulièrement de tonus et que nos gouvernements, y compris celui du Canada, sont prêts à toutes les complaisances au nom du développement de leurs relations commerciales avec Pékin.