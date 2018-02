Un trésor oublié

L’incertitude provoquée par la renégociation de l’ALENA et la réforme fiscale américaine n’a pas provoqué de réponse frontale du ministre fédéral des Finances, Bill Morneau. Sans vraiment gonfler ses dépenses, il a choisi de miser sur les forces de l’économie canadienne tout en tentant d’en corriger quelques faiblesses. Sa marge de manoeuvre reste toutefois inchangée, les fruits de la lutte contre l’évasion fiscale se faisant encore attendre.

Il suffisait, mardi, d’examiner les tableaux du troisième budget Morneau pour comprendre que la continuité était au rendez-vous. Ce qui ne veut pas dire que les investissements annoncés ne sont pas les bons. Il était temps, par exemple, que le gouvernement joigne le geste à la parole et finance sa politique féministe d’aide au développement.

Le ministre Morneau a fait preuve d’une certaine prudence en se donnant le temps d’évaluer les retombées de la réforme fiscale américaine avant de réagir de façon définitive. Même chose en ce qui a trait à un éventuel échec des négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain. Cela porterait un dur coup à l’économie canadienne, mais on n’en est pas encore là, les pourparlers se poursuivant au Mexique.

Le Canada a toujours des atouts capables de séduire les investisseurs étrangers : main-d’oeuvre instruite, programmes sociaux solides, faible taux de criminalité et ainsi de suite. L’économie canadienne performe mieux que celle des autres économies du G7 et le taux de chômage n’a jamais été aussi bas en 40 ans.

M. Morneau n’a pas tort de dire qu’il vaut mieux pour le moment s’attaquer à des problèmes plus structurels afin d’améliorer la compétitivité à long terme de notre économie et de mettre en valeur un capital humain actuellement sous-estimé, en particulier les femmes et les autochtones. De cette analyse découlent d’ailleurs les investissements annoncés mardi pour soutenir la recherche fondamentale et l’innovation, des initiatives en faveur de l’égalité des femmes sur le marché du travail et des mesures pour répondre aux besoins immédiats et à long terme des autochtones. La logique de cette stratégie se défend, tout comme la résistance du ministre à adopter une date cible pour l’atteinte de l’équilibre budgétaire.

Tant que le poids du déficit et celui de la dette déclineront par rapport à notre richesse collective, le Canada pourra résister à un choc subit. Il pourrait même emprunter à courte échéance. Sa marge de manoeuvre serait toutefois plus confortable et les assises des finances publiques plus solides si le gouvernement acceptait de s’attaquer plus énergiquement à l’évasion et à l’évitement fiscaux. Bref, à récolter des revenus auxquels il a droit, mais dont il se prive en manquant de vigueur dans la bataille qu’il a entreprise il y a deux ans.

Dans ce budget, il annonce quelques mesures en ce sens, dont deux touchant le traitement des revenus de placement passif et deux autres mettant fin à des stratégies d’évitement fiscal de grandes entreprises, dont des institutions financières. Elles devraient totaliser 408 millions de revenus en 2018-2019. Sur cinq ans, on parle d’environ 5 milliards. Cela peut paraître beaucoup, mais dans le budget, le gouvernement dit bien que ses efforts des deux dernières années lui ont permis de cibler « 25 milliards de dollars en retombées financières ». Le problème est qu’on ignore si on a récupéré ne serait-ce qu’une part de cet argent.

Et il y a le cas des plateformes étrangères de commerce en ligne qui, contrairement à leurs concurrentes canadiennes, n’ont pas à récolter la TPS sur leurs ventes au Canada. Pour une fois, M. Morneau n’a pas servi la lénifiante excuse du fardeau fiscal de la classe moyenne pour justifier cette iniquité fiscale. Il a même laissé la porte entrouverte, en conférence de presse, à une action sur ce front.

On n’entrevoit cependant pas de solution à court terme puisqu’on demande d’abord à Statistique Canada de dresser un portrait de la situation. En plus, M. Morneau dit devoir travailler de concert avec nos partenaires étrangers, au sein de l’OCDE et du G7, comme dans le dossier de la lutte contre les paradis fiscaux. En attendant, la position des plateformes numériques canadiennes se fragilise, leurs concurrentes étrangères poursuivant leur envahissement tentaculaire.

En se privant de revenus auxquels il a droit, le gouvernement n’épargne pas la classe moyenne qu’il dit défendre, il se prive simplement de moyens pour mieux servir tous les citoyens.